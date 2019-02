Alfa Romeo 4C ‘Zeus’ is de overtreffende trap

Misschien wel het leukste pakketje tot nu toe.

Minder focus op performance, meer focus op het gewicht naar beneden brengen. Dat is de boodschap van de Alfa Romeo 4C Zeus door Pogea Racing. In het verleden heeft de tuner de 4C meerdere malen aangepast, maar dit keer werd er echt de kaasschaaf bij gepakt.

Qua vermogen meet de Zeus zich niet met de 4C Nemesis, een eerdere creatie van Pogea Racing. Die variant levert dankzij onder meer een grotere turbo maar liefst 477 pk. Deze Zeus moet het stellen met ‘slechts’ 351 pk en 458 Nm koppel. Toch komt deze 4C, die een stuk minder krachtig is, in de buurt van de Zeus als het gaat om de sprinttijden.

Pogea Racing heeft dit voor elkaar gekregen door meer dan 100 kg van het gewicht te snoepen. De 4C Zeus weegt nog maar 904 kg. De tuner wist dit voor elkaar te krijgen door de nog zware hardware te vervangen voor carbon en aluminum onderdelen. De Alfa Romeo doet 0-100 km/u in 3,4 seconden. 0-200 km/u is gedaan in 8,1 seconden en de topsnelheid bedraagt 304 km/u.

Niet alleen op uiterlijk gebied is de Zeus bijzonder om te zien. Ook in het interieur is de tuner goed bezig geweest. Zo zijn de lederen materialen volgens de tuner afkomstig van Bentley, Porsche en Lamborghini. Pogea Racing gaat slechts 10 stuks van deze Zeus bouwen. Er zijn al drie exemplaren verkocht.

De bodykit, de tuning aan de motor en het aangepaste interieur kost je in totaal 50.100 euro. Dat is exclusief belastingen en je moet je eigen Alfa Romeo 4C meenemen. Het resultaat is een sportauto die het mening supercar moeilijk kan maken. En dat met een vierpitter.