RAV4 Adventure is extra stoere crossover

De RAV4 Adventure is de nieuwste aanwinst in de Toyota-showrooms. Het is een crossover, maar dan met extra stoere, eh, crossover-kenmerken.

Het zal je zijn opgevallen, mensen houden van crossovers. Dat is logisch, want ze zijn functioneel, handig en makkelijk. Daarbij oogt het ook nog eens lekker stoer. En ja, natuurlijk zijn er fabrikanten die een stationwagon een beetje stoerder maken met dikke bumpers, grotere rijhoogte, dikke banden en andere crossover-kenmerken, maar iedereen heeft wel door dat het net niet een crossover is.

Nu zijn er ook fabrikanten die het ‘Outback’-recept toepassen op een daadwerkelijke crossover. Alsof je extra clownschmink op een geschminkte clown doet. Denk aan de Skoda Kodiaq Scout, bijvoorbeeld. Die auto is niet meer de enige, want dit is namelijk de Toyota RAV4 Adventure.

Topmodel

Volgens Toyota is het het topmodel uit de RAV4-reeks en de perfecte auto voor mensen die zowel op en buiten de gebaande leven. Nu geldt dat ook min of meer voor alle RAV4’s. Je kunt op onverhard wel een beetje uit de voeten, zeker met goede banden en AWD. Maar deze RAV4 Adventure is meer avontuurlijk qua uiterlijk.

De voorzijde is aangepast. Zo is het logo nu in de grille geplaatst. De koplampen zijn bovendien nu voorzien van zwarte behuizing. Daarnaast zijn er zogenaamde aluminium-kleurige skidplates aan de voor- en achterkant. Daarnaast zijn er ook nieuwe, matgrijze 19 inch lichtmetalen velgen. Je kunt kiezen voor een two-tone lak. De koets is dan Urban Khaki, het dak, de raamstijlen en de achterspoiler zijn dan Dynamic Grey. Dit lichtkleurige dak is een hoedtik aan de Toyota LandCruiser FJ40. Wat sympathiek!

Interieur RAV4 Adventure

In het interieur is de avontuurlijke auto ook afwijkend, zij het in een iets mildere mate. Het zwarte synthetische leder (vroeger noemden we dat skai) is voorzien van oranje stiksels! Daarnaast zijn er speciale Adventure–sierlijsten.

Qua motorisering van de RAV4 Adventure qua we kort zijn. Er is namelijk slechts één aandrijflijn mogelijk, de Hybrid. Deze heeft een 2.5 Atkinson-cycle viercilinder plus een elektromotor. Het systeemvermogen is 222 pk, dat wordt afgevuurd op alle vier de wielen middels een CVT-automaat. Handig te weten voor caravanners, je kunt maximaal 1.650 kilogram trekken met deze extra avontuurlijke RAV4.

De RAV4 Adventure staat begin volgend jaar (2022) in de Toyota-showrooms. Tegen die tijd worden ook de prijzen bekendgemaakt.