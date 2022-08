Zo krankzinnig veel bracht deze briljante AMG Hammer op

Het is dan wel precies het goede model. Maar dan, zoveel voor een AMG Hammer is nieuw.

Elk merk heeft een eigen imago en spinnen daar (in de meeste gevallen althans) hun garen bij. Dat is bij Mercedes-Benz niet anders. Hun credo ‘Das Beste Oder Nichts’ was tot 1995 iets dat ze daadwerkelijk deden. In eerste instantie bouwde men de auto zo goed mogelijk. Vervolgens hing de marketingafdeling daar een prijs aan vast.

In de jaren ’90 kwam Jürgen Schrempp aan het bewind en kon het zorgvuldig opgebouwde imago van Mercedes in een paar compleet uithollen met de W210, W220 en andere Mercedessen die enorm duur waren, maar lang niet zo goed als hun voorgangers.

AMG Hammer

Je zult dus begrijpen dat zeldzame Mercedessen uit ‘de goede tijd’ enorm veel geld opbrengen. Als je een dikke E55 AMG wil van de W210-generatie, vind je voor 15 mille al een goed exemplaar. Wil je een bijzondere AMG van de W124 generatie, kun je de portemonnee pakken.

De auto die je op de afbeeldingen ziet en waar wij allen overheen staan te kwijlen, begon zijn leven als 300 CE (C124, Coupé). Deze werd vervolgens van Stuttgart naar Affalterbach gestuurd alwaar AMG de auto helemaal ombouwde tot AMG Hammer.

De zes-in-lijn ging eruit en een V8 ging erin, in dit geval een 6.0 V8 met 385 pk, meer dan het dubbele van de originele motor! Ook qua koppel (564 Nm) komt je niets te kort.

En zoveel bracht ‘ie op!

Ja, deze Hammer (zoals ‘ie liefkozend genoemd wordt) is een tikkeltje fout, maar dat maakt ‘m juist zo leuk. De dikke bumpers, spoiler en skirts staan ‘m stiekem best goed. En wat te denken van de 17 verchroomde pannenkoekvelgen (c.q. putdeksels). Je zult begrijpen dat meer mensen dit mooi vinden.

Aangezien er weinig exemplaren gebouwd zijn en deze in uitmuntende staat bevindt, kun je aanvoelen dat deze auto erg duur is. Die gedachte is helemaal correct. Dit exemplaar (zwart met grijs interieur)stond te veel en is inmiddels afgehamerd. De AMG Hammer bracht een monsterlijk bedrag van 761.800 dollar op. Dat is omgerekend 748.967,48 euro! Aanzienlijk meer dan welke nieuwe Mercedes-AMG dan ook…

Via: The MBMarket