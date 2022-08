BREEK: GranTurismo EV lekt op het internet!

De GranTurismo EV is stiekem gewoon een bloedmooie auto.

We gaan binnenkort van plofmotoren naar elektromotoren. Nu hebben beide aandrijflijnen zo hun voor- en nadelen. De voor- en tegenstanders kun je snel genoeg herkennen. Maar met het type motor heb je slechts een enkel aspect van de auto. Want een auto is veel meer dan enkel en alleen de motor, nietwaar?

Wat we heel erg missen zijn écht mooie elektrische auto’s. Dat komt voornamelijk omdat de markt crossovers en sedans wil hebben. Dat levert nu niet de meest sexy auto’s op, alhoewel een Taycan, E-tron GT en Tesla Model S er echt wel mogen zijn. Toevallig kregen we de bevestiging dat de Polestar 6 in 2026 naar ons toekomt. Dus er komen meer EV’s voor de petrolhead aan. Maar geen een is zo schitterend als de nieuwe Maserati GranTurismo EV!

Beeldschoon!

Deze lekt nu als een non in de overgang op het internet. We wisten dat ‘ie eraan zat te komen en we hoopten op een beeldschone auto. En potjandrie, Maserati lijkt aan die verwachtingen te voldoen. Want we kunnen de auto goed zien. De neus van de GranTurismo EV is typisch Maserati 2023, dus we zijn duidelijke Grecale- en MC20-invloeden. Prima.

Het lijkt erop dat ze die neuws op een GranTurismo hebben geplakt en dat bedoelen we als compliment. Er is een enorm ‘axle-to-dash’-ratio. Dat betekent dat de afstand tussen de vooras en het stuurwiel lekker lang is, precies wat je wil bij een mooie auto. De nieuwe Maserati GranTurismo lijkt overigens wel erg op de vorige.

GranTurismo EV toch net iets anders

We hebben er even een fotootje bijgezocht en komen tot de conclusie dat het echt een andere auto is (die er gelukkig veel op lijkt). De dakgoten zijn iets afwijkend en de spiegels rusten nu op de deur, niet bij de A-stijl. Ook lijkt de raamlijn af te wijken. We moeten nog even even de officiële persplaten afwachten om een goed vergelijk te kunnen maken.

In principe is het vrij nutteloos om een GranTurismo (die uit 2008 stamt) om te bouwen naar EV. Met de kosten die ermee gemoeid zijn kun je beter een compleet nieuwe EV ontwikkelen. Ze hebben alleen een oogverblindend mooi koetswerk erop gezet dat aan de origine GranTurismo doet denken, speciaal voor ons petrolheads. Dat is wel attent van ze.

Qua techniek van de Maserati GranTurismo EV is het voor iedereen smullen. De elektromotoren leveren tot wel 1.200 pk, waarmee je in minder dan 3 seconcen naar de 100 km/u accelereren en en top van 300 km/u kunt halen.

Via: Cochespias.