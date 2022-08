Bugatti Hypercar met weer een W16 om de hoek

Niet dat er iets anders bestaat dan een Bugatti hypercar. Maar het is goed om te weten dat er nog eentje zal arriveren.

Autoshows zijn niet meer wat ze geweest zijn. Vroeger was zo’n beurs het grote moment voor alle merken om hun modellen te tonen. Alle journalisten vlogen dan naar de desbetreffende stad om van alles verslag te doen. Dat kon je vervolgens twee weken later lezen in het tijdschrift. Das war einmal.

Tegenwoordig gaat het allemaal anders: het meest nieuws verspreidt zich online, waardoor zo’n beurs ietsje minder heet is. Daarbij zijn beurzen voor fabrikanten enorm duur om aan mee te doen, dus tegenwoordig kiezen met name de kleinere merken voor een kleinschaliger evenement. Eentje die meer gericht is op een specifieke doelgroep.

Bugatti hypercar

Daarom staat Bugatti binnenkort (ook) op de Monterey Car Week. Dat is een geweldig evenement voor het Franse merk om hun nieuwste hypercar te tonen. Dat verklappen ze al op Twitter. Bugatti zelf refereert aan deze auto als ‘last of its kind’, vrij vertaald ‘de laatste van zijn soort’. Daarmee vullen we automatisch in dat het de laatste Bugatti zal zijn met een quad-turbo W16 motor die emmer benzine per 5 km verbruikt.

De nieuwe baas van Bugatti – Mate Rimac – kennen we voornamelijk van de elektrische hypercars en de techniek achter de onder andere de Porsche Taycan. Hij heeft al laten weten dat de volgende Bugatti sterk zal leunen op elektrische aandrijving. Dat betekent met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid dat de W16 een spuitje krijgt.

Wat dan?

Wat de laatste Bugatti Hypercar dan wel wordt, is onduidelijk. Een cabrioversie van de Chiron ontbreekt nog. Destijds was Bugatti erg trots op de stijfheid (50.000 Nm per graad) en met een cabrioversie mag je blij zijn als je de helft haalt.

De kans is dus vrij groot dat het gewoon een Chiron is met een iets ander koetswerk. De Bugatti Hypercar staat dus volgende week al te schitteren op de Monterey Car Week, die over twee dagen begint. De eerstvolgende écht nieuwe Bugatti staat gepland voor 2024.

