Zo kun je de GP Abu Dhabi GRATIS volgen!

De GP van Abu Dhabi GRATIS kijken, het kan! Legaal!

De komende week wordt een heel spannende. Kan Lewis Hamilton nog een keer zijn titel prolongeren? Wordt hij de GOAT? Kan hij het hele team, hun kinderen en fietspompen bedanken voor de steun en support?

Hoe lang gaat de speech worden? Hoeveel tweets gaat ‘ie versturen over zijn P.A.? En misschien nog wel belangrijker: hoe gaat hij bij iedereen erin hakken dat het allemaal eerlijk is verlopen en bij zijn tegenpool niet?

GP Abu Dhabi GRATIS

Dat kunnen we dus meemaken! Je kan de race gewoon bij F1TV kijken, maar misschien wel makkelijker is dat Ziggo de GP Abu Dhabi GRATIS en voor niets uitzendt! Jazeker, het kost jullie helemaal niets om de zinderende finale tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton te kunnen volgen.

Ziggo zendt alles omtrent de Formule 1 gratis uit. Dus je kunt de eerste en tweede vrije trainingen met Rick Winkelman (toppertje!) als commentator zien. Ook de derde vrije training en kwalificatie (Olav Mol en Jack Plooij) kun je gratis zien, evenals de race dus op zondag. Mocht je willen weten wat Mattie, Roland Meulenbroek en Chabot ervan vinden: ook F1 Café is gratis beschikbaar!

Bijzonder afscheid

Het wordt een bijzondere race om meerdere redenen. Uiteraard natuurlijk omdat er eindelijk weer eens een ‘echte’ finale is met twee strijdende coureurs van verschillende teams. Maar ook omdat het de laatste keer is dat Ziggo een Formule 1-race zal uitzenden.

Daarmee komen we bij een ander aspect en dat is dat het tevens de laatste race is die Olav Mol op TV zal verslaan. Mocht je heel erg fan zijn van Olav Mol (we klagen wel, maar stiekem houden we allemaal van die enthousiaste goedzak), dan kun je via Grand Prix-radio zijn commentaar alsnog volgen.

Check hier de informatie van Ziggo over hoe je de race kunt kijken als je geen Ziggo in je pakket hebt.