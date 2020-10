Zo ontzettend gaaf klinkt de nieuwe 992 GT3 RS - Autoblog.nl

Oh, en check voor de zekerheid de enorme spoiler van de nieuwe 992 GT3 RS. Allesbehalve subtiel, maar wel lekker!

Het begon ooit als een iets scherpere 911 GT3. Met een paar kleine ingrepen werd een 911 GT3 omgetoverd tot 911 GT3 RS. Per generatie werd deze über-petrolhead-Porsche telkens wilder, dikker, sneller en serieuzer.

De eerste 911 GT3 RS (de 996.2 voor intimi) was qua uiterlijk vrij sober, maar was een heel stuk kaler dan de gewone 911’s en de GT3. Met de nieuwe 992 GT3 RS lijkt het andersom te zijn. Mensen willen toch de luxe van een navigatiesysteem, stereo en airco. Aan de andere kant moet de auto er wel net uit zien alsof je net van Tom Coronel op de 24h van de Nürburgring hebt verloren.

Smaakjes

Dat er nieuwe smaakjes bijkomen van de 911, mag geen verrassing zijn. Na de Carrera, Carrera S, Carrera 4, Carrera 4S, Turbo en Turbo S is het tijd voor de GT3, GT3 TP en GT3 RS. Dan zijn we nog niet klaar overigens, want de Carrera T, Carrera GTS en Carrera 4 GTS moeten ook nog komen, met als klap op de vuurpijl een GT2 RS.

Geluid nieuwe 992 GT3 RS

Terug naar de nieuwe 992 GT3 RS. Er gingen al wat beelden het internet over dat deze een enorme spoiler gaat krijgen. Onze waarde collega @jaapiyo classificeerde de strijkplank als ‘joekelig’. Automotive Mike trotseerde het gure weer op de Nordschleife en wist bewegende beelden van het apparaat vast te leggen. En ja, die hangende spoiler is ENORM. Wel zorgt het voor serieuze downforce en ook wel leuk, de raceversies hebben ook een dergelijke spoiler.

Doorontwikkeling

In feite is de ‘992’ GT3 RS een doorontwikkeling van de 991 GT3 RS. Dus verwacht dezelfde atmosferische vierliter boxermotor, in dit geval met zo’n 520 tot 540 pk. Prestaties zullen prima zijn, waarschijnlijk wordt er direct een Nordschleife laptime gecommuniceerd van zo’n 7 minuten. Reken er tevens op dat je standaard de PDK-bak tot je beschikking hebt.

Onthulling nieuwe 992 GT3 RS

Wanneer kunnen we de nieuwe 992 GT3 RS verwachten? Goede vraag. In eerste instantie zal de reguliere GT3 onthuld worden. Dan staat er ook nog een GT3 ‘Touring Package’ en dán pas komt de GT3 RS. Wij gokken op de onthulling in het voorjaar in 2021 en de marktintroductie ergens in de zomer. Tot die tijd kun je genieten van de beelden.