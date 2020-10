Dít is de gloednieuwe Volkswagen Taos! - Autoblog.nl

Met de Volkswagen Taos maak je helemaal de blits op The Strip.

De crossover is populairder dan ooit. Deze koetswerkvariant begint dermate geliefd te geraken dat men zelfs de oude bestellers aan de kant zet ervoor. Een zo’n merk is Volkswagen. De nieuwe Volkswagen Taos moet namelijk de Golf gaan vervangen.

Volkswagen Taos

Volkswagen zélf zegt dat het niet het geval is, maar het is een vrij logische optelsom die je kan maken. Voordat we daar dieper op in gaan: de gloednieuwe Volkswagen Taos! De Taos staat op het inmiddels welbekende MQB-platform.

Omdat het platofrm modulair is, zijn de afmetingen verregaand uniek. De lengte is 4,46 meter. De wielbasis is 2,69 meter. De Volkswagen Taos is ietsje ruimer dan een Golf, maar kleiner dan Tiguan.

Geen T-Roc vervanger

Mocht je je afvragen: is dit geen T-Roc vervanger? Eh, nee. De nieuwe Volkswagen Taos staat boven de T-Roc. We leggen uit waar het verschil zit. Kijk, de Taos is bedoeld voor markten waar ruimte en een lage prijs belangrijker zijn dan (quirks and) features, zachte plastics en efficiënte motoren.

Denk aan Noord- en Zuid-Amerika. Voor hen is de T-Roc véél te klein, te krap en te duur. Echter, een Golf kopen ze daar niet. Dat is precies het gat waar de Taos induikt. Volkswagen is overigens niet de enige in dit specifieke segment, het is een concurrent van de Kia Seltos, bijvoorbeeld.

Minder high-tech

Het interieur is dus minder high-tech met een eenvoudiger infotainmentsysteem en meer fysieke knoppen. De plastics zijn harder, de afwerking is grover, maar daarvoor is er wel behoorlijk wat meer ruimte beschikbaar.

Dan de motor. Ja, enkelvoud. Er is slechts één optie voor de Volkswagen Taos, een 1.5 TSI met 160 pk en 250 Nm. Kies je voor voorwielaandrijving, dan is de motor gekoppeld aan een achttraps automaat. De Taos 4Motion heeft dezelfde motor, maar dan met een zeventraps DSG.

Volkswagen Taos komt in 2021

De Taos moet van de zomer in 2021 in de Volkswagen-dealers staan. De kans dat de auto naar Nederland komt, is nihil. Qua prijzen moet je denk aan zo’n 17.500 euro, omgerekend. Meer weten over de nieuwe VW Taos? Check dan onderstaande video:

Dan is het hoge woord nu aan u, waarde lezer. Gaan wij de Volkswagen Taos missen? Zien jullie er wel markt voor? Of is het een goede beslissing? Laat het antwoord weten, in de comments!