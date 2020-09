992 GT3 Touring Package gespot in het wild - Autoblog.nl

Goed nieuws voor hen die geen spoilers wensen: De nieuwe Porsche 992 GT3 Touring Package komt er aan! Voor liefhebbers van spoilers is er ook goed nieuws. Spoiler alert!

Porsche maakt een hoop speciale modellen waarvan ze stiekem heus wel weten dat er nauwelijks mee gereden gaat worden. Het feit dat veel gave modellen gelimiteerd zijn, zorgt ervoor dat juist deze verdwijnen in een grote loods.

Sterker nog, er zijn voldoende rijke mensen met wereldproblemen, die hun GT3 RS opsluiten en een GT3 naar Manthey Racing brengen om deze om te bouwen naar MR-specificatie, zodat ze toch een trackday-speeltje hebben.

911 R

Maar het werd nog gekker. De Porsche 911 R was een bijzondere toevoeging aan de range. Aangezien alles turbo, hybride, elektrisch en nog saaier gaat worden, moest de 911 R de allerlaatste der mohikanen zijn. De laatste 911 met handbak, atmosferische motor, zo min mogelijk spoilers en zo veel mogelijk lol. Dat is wat de puristen willen.

Maar ja, de investeerders waren hen alsnog voor en nog voordat de 911 R uitgeleverd kon worden aan klanten begon men de auto’s aan te bieden voor woekerprijzen. Porsche was not amused. Dat niet alleen, dankzij de bizarre prijzen zagen ze dat er veel meer markt was voor een dergelijke auto dan vooraf werd gedacht. En zo werd de ongelimiteerde 911 GT3 Touring Package geboren (afbeelding onder).

Dit is een 991 GT3 TP ter referentie

992 GT3 Touring Package komt eraan

Goed nieuws, de 992 GT3 Touring Package gaat eraan komen! Dat bewijzen deze foto’s. Autobloglezer Jeffrey kwam een gezelschap van gecamoufleerde 911’s tegen. Eentje is overduidelijk een GT3, de andere kan eigenlijk niets anders zijn dan een 911 GT3 Touring Package.

Vleugel

Bij de GT3 zien we dat de vleugel nu anders zal worden. Voorheen stond de vleugel op twee pootjes, bij de 992 GT3 zal deze hangen (lees hier waarom dat zo is). Dat is de trend bij raceauto’s en dus zien we het ook langzaam bij straatauto’s. Tevens zijn er twee centrale uitlaten. De motor zal hoogstwaarschijnlijk exact dezelfde 4.0 zescilinder zijn, maar dan in een iets andere specificatie die meer vermogen zal leveren. Reken ongeveer op 525 pk.

Gelukkig zien we ook een 911 GT3 Touring Package, met de centrale uitlaten en geen ontsierende vleugel. De GT3 Touring Package zal meer gerucht zijn op straatgebruik, terwijl er ook een heftigere GT3 RS bij zal komen. Qua transmissies zal de RS waarschijnlijk een PDK-automaat hebben, terwijl een handbak vermoedelijk een optie is op het gewone model, ondanks dat dat nog niet bevestigd is. Ondanks de enorme vraag op het internet om handbakken, worden ze gewoonweg weinig verkocht.

Beschikbaarheid 992 GT3 Touring Package

We verwachten de digitale onthulling van deze modellen nog heel eventjes op zich laat wachten. Diverse bronnen spreken over een onthulling aan het einde van dit jaar en levering begin 2021.

