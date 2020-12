Zo probeert Tesla nog snel wat auto's te verkopen - Autoblog.nl

Tesla wil de cijfers opkrikken en dus moeten ze meer auto’s verkopen. Het merk heeft een nieuwe strategie bedacht.

Autofabrikanten zetten doelstellingen neer die ze altijd proberen te halen. Als het einde van het jaar nadert doen ze er alles aan om die cijfers nog maximaal op te krikken. Tesla wil dit jaar 500.000 auto’s afleveren, maar er zijn meer verkopen nodig om dit voor elkaar te krijgen.

Daarom is de Amerikaanse autofabrikant met een offensief begonnen om nog even snel wat auto’s te lozen. Klanten die een reservering hebben staan voor een Cybertruck krijgen volgens Electrek een e-mail van Tesla met de vraag of ze interesse hebben in een Model S, Model 3 of een Model X.

De productie van de Cybertruck start in het najaar van 2022 en begin 2023 zijn de eerste leveringen aan klanten. Tesla vraagt in de e-mail of ze tot die periode een auto van het merk willen leasen. Tesla heeft in het verleden meer dan 650.000 reserveringen mogen noteren voor de Cybertruck. Dat zijn een hoop mailtjes die de deur uitgaan. Toch is de kans groot dat een deel van die klanten al reeds een Tesla heeft.

Om het aantal van 500.000 leveringen te bereiken moet Tesla dit kwartaal nog 181.000 auto’s zien te verkopen. Een grote, maar geen onmogelijke opdracht. Wellicht dat het merk met wat creatieve marketing het aantal van een half miljoen leveringen voor elkaar krijgt.