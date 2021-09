Tesla Cybertruck nog verder uitgesteld, wordt auto van Neo

De Tesla Cybertruck wordt nog verder uitgesteld.

De enigmatische Elon Musk is extreem succesvol, doch soms gooit hij nog wel eens zijn eigen glazen in. Dat deed hij zelfs letterlijk, toen de Tesla Cybertruck in 2019 voorgesteld werd aan het publiek. Vooraf was er naar verluidt geoefend met de demonstreren van de kracht van de ruiten door er een metalen bal tegenaan te gooien. Doch op het moment suprême, gooide Elon de ruiten van de gloednieuwe pickup pardoes aan barrels.

Het maakt echter allemaal niet uit. De fanb0iZ vinden alles wat Elon doet namelijk prachtig. Door diezelfde lieden werd je ook keihard door de mangel genomen, als je suggereerde dat de Cybertruck er nooit zou komen in 2021, zoals Musk destijds beloofde. Dit ondanks het feit dat de bizarre pickup nogal wat elementen in zich heeft waarvan je direct zegt ‘kan/mag dat wel in een productiemodel?’.

Inmiddels weten we echter al dat de ‘haters’ gelijk hebben gekregen. De Cybertruck was immers al uitgesteld naar ‘2022’. We wisten echter nog niet wat ‘2022’ betekende. Gaat het dan om het begin van het jaar, of ergens aan het eind van het jaar? Welnu, inmiddels heeft Elon daar iets over gezegd.

Musk mikt nu op de eerste leveringen aan het eind van 2022. Dat zal dan echter nog niet om massa’s Cybertrucks gaan. Door de uitdagingen die het productieproces van de elektrische pickup met zich meebrengen, zal de productie pas echt op grote schaal losgaan aan het eind van 2023. Een beetje wat je realistisch gezien vanaf het begin had kunnen zien aankomen dus.

Volgens Elon zal het wachten echter wel de moeite waard zijn. de Cybertruck gaat de bakens van het normale zo ver verleggen, dat het feitelijk een soort glitch in de Matrix is. Als Neo een auto zou hebben, zou het een Cybertruck zijn, aldus Elon. Geloof jij nog in de Cybertruck, of heb je al een Rivian besteld? Laat het weten, in de comments!