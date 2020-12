Hier is de super hippe Caddy Cargo 1ST Edition - Autoblog.nl

Volkswagen introduceert een 1ST Edition van de Caddy Cargo. Dat is het helemaal tegenwoordig.

Ik weet nog wel dat Mercedes met AMG’s Edition 1 kwam. Je kon ze herkennen aan een streepje hier, een streepje daar. Inmiddels is het hebben van een First Edition gemeengoed geworden onder autofabrikanten. Het is nu zelfs onder de kleine bestelbus een dingetje geworden.

En daarmee doelen we op de nieuwe Volkswagen Caddy Cargo 1ST Edition. Het scheelt je weer wat losse opties aanvinken in de configurator. De 1ST Edition heeft de Style-uitvoering als basis en krijgt er nog wat extra’s bij. Denk aan LED-koplampen en -achterlichten, 17-inch lichtmetalen velgen, digital cockpit, digitale radio (DAB+) en nog een paar dingen. Nog even en de bedrijfswagens van tegenwoordig zijn luxer dan menig personenauto.

Een Caddy Cargo is er vanaf 14.700 euro. Voor de 1ST Edition moet je er nog 2.150 euro bij optellen. Uiteindelijk kan het allemaal behoorlijk oplopen als je een wat dikkere uitvoering kiest. De 2.0 TDI in combinatie met een DSG kost bijvoorbeeld 20.650 euro en dat is exclusief de 1ST Edition spielerei. Naast de 2.0 TDI’s is er nu ook een benzine uitvoering beschikbaar. Dat is de 114 pk sterke 1.5 TSI en begint bij een prijs van 16.900 euro. Alle prijzen zijn exclusief BTW en BPM.