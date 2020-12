De week der racerij: ook BMW stopt ermee - Autoblog.nl

De autofabrikanten hebben klaarblijkelijk geen zin meer om te racen. BMW heeft nieuws met betrekking tot de Formule E.

Het einde van het jaar nadert en bedrijven maken de balans op. Veel grote bedrijven zullen niet het beoogde resultaat hebben geboekt dat ze begin dit jaar voor ogen hadden. Het kan zelfs zo zijn dat er bezuinigd gaat worden om financiële klappen op te vangen. Deze week kregen we helaas slecht nieuws te horen uit de koker van Volkswagen en Audi. Ook BMW laat nu van zich horen.

Volkswagen nam de meest rigoureuze beslissing. De Duitse autofabrikant stopt met iedere vorm van racen. Audi kondigde aan te stoppen met de Formule E, maar gaat nu wel dingen doen in de Dakar. BMW is de derde autofabrikant die nieuws heeft te melden op het gebied van racen, het merk uit München zegt te stoppen met deelname aan de Formule E.

BMW heeft zeven seizoenen meegedaan aan het Formule E kampioenschap. Het aankomende seizoen doen de Duitsers nog mee, maar daarna is het afgelopen. Daarmee hanteren ze eenzelfde strategie als Audi. Het stoppen heeft volgens BMW niets met kosten, maar met de ontwikkeling van EV’s te maken. De BMW Groep zegt dat het maximale eruit is gehaald als het gaat om het uitwisselen van elektrische technologieën vanuit de Formule E naar de straatauto’s van het merk. Omdat hier geen uitdaging meer zit, is de beslissing gemaakt om te stoppen.