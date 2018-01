Dit zijn de populairste autonamen voor kinderen

"Kom, we gaan een stukje Rayen."

Het begin van het nieuwe jaar gaat altijd gepaard met een hoop statistieken over verkoopcijfers. Daar hebben we nu even genoeg van, dus komt het goed uit dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vandaag hun lijst met populaire kindernamen heeft gepresenteerd.

Tot ons grote verdriet heeft de uitgever van de lijst dit jaar besloten de pret uit de lijst te knippen. Namen die minder dan 25 maal werden gekozen verschijnen niet in de lijst, waarmee er een hoop pareltjes verloren gaan. Mocht jij nou toevallig een opmerkelijk voorbeeld weten uit je directe omgeving, mik hem dan in de reacties.

Laten we de koplopers er direct even bijpakken, alvorens we het beperkte aantal auto-gerelateerde namen gaan bespreken. De dames werden massaal (755 keer) Emma genoemd, terwijl de heren liefst 635 keer tot Noah werden bestempeld. Zo, nu we die uit de weg hebben kunnen we ons richten op de écht interessante namen.

De opmerkelijkste stijger in de lijst is ongetwijfeld de naam Max, die 437 keer werd gekozen. Dankzij het succes van Verstappen waren Nederlandse papa’s ineens razend gemotiveerd om hun koter de naam van hun favoriete autocoureur te geven. De oude garde wordt echter ook nog steeds vertegenwoordigd. Zo werd Sebastiaan 74 maal verkozen, terwijl Michael en Senna respectievelijk 60 en 35 keer de voorkeur kregen. Enzo doet het overigens ook nog altijd prima, met 34 maal.

Minder wordt het bij Logan, die maar liefst 139 keer werd gekozen. Dit wordt gelukkig enigszins goedgemaakt door namen als Lotus en Elise, die 27 en 243 keer in het register terecht kwamen. Ook Giulia valt in de smaak; liefst 35 kinderen kregen de smaakvolle Italiaanse naam mee. Bentley kreeg 39 keer de voorkeur.

Eervolle vermeldingen zijn er voor ouders die weinig vertrouwen hebben in hun voertuig, of een voorliefde hebben voor bumpers. Douwe en Fender werden respectievelijk 37 en 35 keer gekozen.