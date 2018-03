Alonso: “McLaren is in Australië nog ruk”

Positief blijven, 'Nando!

Na de de switch van Honda- naar Renault-motoren dacht McLaren de zaken wel op orde te hebben. Echter bleek dit nog aardig tegen te vallen tijdens de officiële testweken, die een kleine maand geleden van start gingen. De Britse equipe ging de testperiode tamelijk knullig te lijf, waardoor ze ironisch genoeg de minste kilometers aflegden. Hierom tempert Fernando Alonso de verwachtingen voor het eerste raceweekend van 2018.

Tegenover CRASH laat Alonso weten dat hij er niet op rekent dat zijn team dit weekend potten zal breken. Echter ziet hij de toekomst rooskleurig in. Fernando verwacht dat McLaren zich gedurende het jaar misschien wel het beste van alle teams zal ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot sommige teams, zoals Haas en Williams, die veelal uitzien naar de seizoensstart, daar ze snel achterop raken in de ontwikkelingsrace.

“I think we should be the team that will progress more compared to the other teams, just because of the integration to a new power unit will require time, because the chassis has been designed for many updates during the season that will come very soon in the first couple of races. So I think what we see here is going to be important, yes, but I think we’ll be better and better. I expect a very strong McLaren in the second part of the season.”