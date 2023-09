Zo supersnel stelen dieven een 812 Superfast [+video]

Zo supersnel stelen dieven een 812 Superfast. Het zit in de naam, natuurlijk.

Er was ooit een film. Sterker nog, er waren ooit twee films. Beide hadden ze dezelfde naam: Gone in 60 Seconds en beide kunnen niet genoeg overgewaardeerd worden. Als je een film kijkt voor plot, acteerkunsten, bijzondere beelden of ander artistieke insteek: zoek verder. Maar wil je maximaal vermaak met hele fraaie auto’s op je scherm? Kijk dan niet verder.

Op dit moment is er echter een soort ‘echte’ bende bezig. In London heerst er namelijk een ware plaag aan autodieven. De laatste tijd worden er namelijk onnoemelijk veel auto’s gestolen en nee, dan bedoelen we niet Honda Civics.

Zo supersnel stelen dieven een 812

Nee, het gaat om hele dikke auto’s. Dus als je s’avonds een exoot op de weg spot en gaat filmen, kan het maar zo gebeuren dat je je de regisseur van de nieuwe Gone In 60 Seconds kunt wanen.

Zo was het boeventuig op pad om en Ferrari 812 Superfast supersnel te stelen. Dat laat Tom Blackmore delen via Twitter dat nu geen Twitter meer heet omdat God dat wenst.

Tom Blackmore is een Britse handelaar in bijzondere auto’s en verkocht afgelopen maand een rode 812 Superfast. Maar deze werd dus amper een maandje later alweer vermist.

Check het zelf

Hieronder de beelden kun je zien hoe snel ze de Ferrari meenemen. Het rapaille heeft niet eens de volledige 60 seconden nodig om te kunnen vluchten:

Uiteraard zijn er in de commentsecties ware kennis en wijsheid te vinden. Die stellen dat de auto voorzien had moeten zijn van tracker, om de auto op te sporen. Welnu, de 812 in dit voorbeeld had er niet één, maar zelfs twee aan boord. Maar ook daar hebben de sujetten tegenwoordig een oplossing voor.

Verwacht niet dat de auto boven water komt. Meestal worden dit soort auto’s op bestelling gestolen en is er een duidelijke plan de campagne. Dus voordat de eigenaar erachter komt dat ‘ie gestolen is, zat ‘ie waarschijnlijk al in een vliegtuig.

Foto & videocredits: Tom Blackmore via Twitter, eh, X (nee, dat is geen vieze bah site)