BMW E60 compressor hadden we eerder moeten hebben

Er zit nog zat leven in een zo’n fraaie youngtimer. Met de BMW E60 compressor kun je het prestatieniveau flink verhogen.

De BMW 5 Serie van de E60-generatie zal niet de geschiedenis ingaan als de meest favoriete Fünfer. Dat komt niet alleen door de Bangle-styling, maar ook door zijn epische voorganger (de E39) alsmede zijn legendarische opvolger (de F10). De auto is te oud voor de gemiddelde occasionklant en niet oud en bijzonder genoeg voor de youngtimer-rijder.

Dus wat moet je doen? Simpel, voor een appel en ei koop je een achtcilinder E60. Die kun je dan naar een specialist brengen om er wat meer power uit te halen. In dit geval hebben Faulke met ESS een compressor kit voor de BMW E60 ontwikkeld. De specialisten laten twee modellen zien, een vroege 545i (N62B44) en een latere 550i (N62B48).

BMW E60 compressor: 545i

De donkerblauw met Alpina-esque wielen en premium aluminium lijstjes is misschien wel het leukst. Deze heeft namelijk niet het M Sportpakket, maar het is wel mooi een 545i.

Standaard levert deze 4.4 V8 een gezonde 333 pk, maar na montage van de compressor kom je uit op 443 pk en 550 Nm. Daarmee is een topsnelheid mogelijk van 295 km/u. Voor een betere wegligging heeft het blauwe exemplaar rode Koni-schokdempers en verlagingsveren.

En ook voor latere V8

De zilveren heeft wel het M pakket en zit er dus een stukje vlotter uit. Sterker nog, hij is het ook! De motor is de 4.8 V8 die standaard al 367 pk en 490 levert. Na montage van de compressorkit is het vermogen bij de 550i 487 pk en 590 Nm.

Dat is iets minder vermogen dan de M5 van die generatie, maar wel flink extra koppel dat ook nog eens eerder beschikbaar is. De topsnelheid bedraagt 298 km/u. De velgen zijn de Styling 219’s, die onder een E90 M3 thuishoren. Ook staat deze heeft heen aangepast onderstel: de 550i staat in dit geval op een schroefset van H&R. Dik, hoor.

Uiteraard kun je nog veel verder gaan, dit zijn allemaal Stage 1-kits. Je kunt de compressor overigens ook op een M5 schroeven. Dan heb je ineens 700 pk!

Daarbij doen ze ook preventief onderhoud, zoals het vervangen van de lagerschalen. Ondanks dat BMW al jarenlang auto’s bouwt, vinden de Beiers lagerschalen maken die niet stuk gaan heel erg moeilijk.

Alle onderdelen voor de BMW E60 compressor zijn per direct leverbaar. Prijzen zijn een beetje afhankelijk van wat je meebrengt. Maar 5 mille ben je zo kwijt. Tel daarbij op dat je voor een beetje 545i 10 mille kwijt bent. Maar hey, dan heb je wel een lekkere youngtimer die bijna 300 km/u haalt!

