Vier nieuwe modellen voor Ferrari dit jaar. 4!

Wat moet je met vier nieuwe modellen voor Ferrari? Het merk is toch exclusief?

Je gaat het niet geloven, maar Ferrari gaat dit jaar meer modellen introduceren dan Lancia, Maserati en Alfa Romeo bij elkaar, waarschijnlijk. Van die drie merken zitten er niet heel heel veel nieuwe modellen aan te komen dit jaar. Dat terwijl er maar liefst 4 nieuwe modellen voor Ferrari aan komen in 2023.

Nu is Ferrari ook winstgevender dan die andere merken bij elkaar, dus heel erg gek is de gedachte niet. Maar om wat voor modellen gaat het dan? Er is namelijk niet heel erg veel ruimte voor meer modellen. Je zou zeggen dat de eerste de Purosangue is. Die wordt dit jaar voor het eerst uitgeleverd, maar die auto valt volgens Ferrari onder ‘2022’. Dus ze konden er zelfs 5 van maken!

Vier nieuwe modellen voor Ferrari

Maar welke Ferrari’s vallen dan wel onder de vier modellen? Ten eerste is er een open Ferrari met de V8 in de neus. Nu twijfelt men nog een beetje of het een nieuwe Portofino is een Roma Spider. Het zou ook kunnen dat de Roma Spider iets onder de Portofino komt te staan, aldus Motor1.com. Ons lijkt dat een beetje vergezocht. Twee cabrio’s met de V8 in de neus is een beetje overbodig, dus waarschijnlijk dat de Roma Spider simpelweg de opvolger wordt va de Portofino M, die er sinds 2020 is (de gewone Portofino loopt al mee sinds 2017).

Dan de nummer twee. Dat is de opvolger voor de 812 Superfast. Dit is de twaalfcilinder GT van het merk en een zeer belangrijk autotype van Ferrari. Op dit moment schijnen er Ferrari Roma’s rond te rijden met een V12 erin. Dat is wat ons betreft de ideale auto” de looks van een Roma, gecomplementeerd met een V12! Maar dat wordt dus de volgende GT en staat op de planning voor het einde van dit jaar. Naar alle waarschijnlijkheid krijg deze een elektromotor ter assistentie.

Nog meer nieuws, nog meer vermogen

Dan hebben we eindelijk goed nieuws voor hen die de SF90 te laf vinden. Er komt een hetere versie ervan. Er is natuurlijk al de Assetto Fiorano, maar deze variant zal lichter zijn en voorzien van meer vermogen. Ja, nóg meer.

Als laatste komt er nog een heel bijzondere Ferrari. Nu moet een Ferrari in principe altijd bijzonder zijn, maar in dit geval is het ook een zeer zeldzame. Het wordt een auto in de sfeer van de SP1 en SP2. Dus hele lage productieaantallen gecombineerd met een hele hoge prijs. Het is niet vreemd dat er vier nieuwe Ferrari’s bijkomen dit jaar, want er staan er 15 op de planning tussen nu en 2025. Daarbij zit ook de eerste elektrische Ferrari.