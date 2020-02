Zo verliep de laatste F1-testdag

Max Verstappen kan de testweken met een goed gevoel afsluiten.

De laatste testdag op Barcelona zit er alweer op voor de Formule 1 teams. Max Verstappen en consorten kunnen dit weekend weer even bijkomen van de eerste twee weken actie van dit seizoen.

Waar Max Verstappen gisteren tot twee keer toe de controle verloor, maakte hij vandaag geen brokken. Overigens belandden Bottas, Vettel en Giovinazzi gisteren ook in de grindbak, dus hij was niet enige. Vandaag was er geen rode vlag te zien, hoewel Grosjean en Albon wel naast de baan belandden.

Max maakte deze vrijdag weinig rondjes, maar wist wel een snelle tijd neer te zetten van 1.16.269. Dit was genoeg voor een tweede plaats in het overzicht van vandaag. De snelste tijd is deze keer geen verrassing. Die werd namelijk neergezet door de Mercedes van Bottas. Hij verbeterde echter niet zijn tijd van 1.15,723 van vorige week.

In de ochtendsessie was Ricciardo de snelste. Toen waren Verstappen en Bottas echter nog niet in actie gekomen. Leclerc was het meest productief vandaag. Hij reed namelijk maar liefst 177 rondjes over het circuit de Catalunya.

Het complete overzicht van de laatste testdag zag er als volgt uit:

Valtteri Bottas – Mercedes – 1.16,196 Max Verstappen – Red Bull – 1.16,269 Daniel Ricciardo – Renault – 1.16,276 Charles Leclerc – Ferrari – 1.16,360 Lewis Hamilton – Mercedes – 1.16,410 Esteban Ocon – Renault – 1.16,433 Sergio Perez – Racing Point – 1.16,634 Carlos Sainz – McLaren – 1.16,820 George Russell – Williams – 1.16,871 Danill Kvyat – AlphaTauri – 1.16,914 Romain Grosjean – Haas – 1.17,037 Kimi Raikkonen – Alfa Romeo – 1,17.415 Kevin Magnussen – Haas – 1.17,495 Alexander Albon – Red Bull – 1.17,803

Hoe de kalender voor de komende maanden eruit zit is nog niet geheel zeker, in verband met de perikelen rond het coronavirus. De eerstvolgende keer dat teams in actie komen zal in ieder geval in Australië zijn. Dan vindt op 15 maart de kick-off van het seizoen plaats. Vorig jaar was het Bottas die er met de winst vandoor ging. Mercedes kan ook dit jaar de race weer met vertrouwen tegemoet zien. Het lijkt er niet op dat het einde van de Duitse hegemonie in zicht is.