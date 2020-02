Porsche bevestigt onthulling 992 Turbo met teasers

De première gaat volgende week gewoon door, alleen niet in Genève.

Hoewel het uiterlijk van de 992 Turbo al geen verrassing meer is, doet Porsche nog alsof we van niets weten. Zo gooien namelijk een teaserfoto en -video online. In het donker zien natuurlijk weinig, maar de rest kunnen we er wel bij verzinnen met de gelekte foto’s in ons achterhoofd. De doorgetrokken achterlichten ogen in ieder geval erg fraai in combinatie met de spoiler en de brede heupen.

De spoiler lijkt op de teaserfoto groter dan op de gelekte foto’s. Dat komt echter omdat de spoiler hier in uitgeklapte toestand te zien is. Deze actieve aerodynamica kennen we al van de vorige 911 Turbo en ook van andere Porsches.

De cijfers zijn al vaker voorbijgekomen, maar om jullie even lekker te maken zullen we ze nog eens herhalen. Volgens de berichten krijgt de 992 Turbo 600 pk en 750 Nm, de Turbo S zelfs 650 pk en 800 Nm.

Porsche had ongetwijfeld alle voorbereidingen getroffen voor een onthulling op de beurs in Genève, maar dat is nu van de baan. Daarom zijn ze genoodzaakt in allerhaast een alternatieve première voor te bereiden. De onthulling loopt echter geen vertraging op. Het doek zal namelijk alsnog op 3 maart van de 992 Turbo getrokken worden. Dit is vanaf 10.00 te volgen via een livestream. Aan Mark Webber de eer om de kersverse 992 Turbo te presenteren.

De teaserbeelden en gelekte foto’s zijn in ieder geval veelbelovend. Dinsdag kunnen we dan eindelijk alle details over de nieuwe topversie van de 992-reeks bekendmaken.