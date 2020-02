Formule 1 GP van China uitgesteld, Vietnam onzeker

Hebben de F1-coureurs ineens een kleine ongewenste vakantie, nu China niet door gaat?

De GP van China wordt definitief uitgesteld. Dat heeft de Formule 1 organisatie bekend gemaakt. Vanwege de meest verschrikkelijke reden denkbaar, gaat het F1 seizoen waarschijnlijk behoorlijk op de schop. Zoals bekend staat de GP van China op de tocht. Door het Coronavirus was het niet zeker of de race wel of niet plaats zou vinden in het weekend van 17 tot 19 april. Welnu, daar is nu duidelijkheid over: de race wordt sowieso niet dat weekend gehouden.

F1 China uitgesteld of afgelast?

Wanneer de race wel verreden wordt, is niet duidelijk. Er zijn eigenlijk maar twee opties mogelijk. De eerste keuze is om de GP van China te verplaatsen. Met het uitstellen van de race zal er alsnog een gapend gat aan het begin van het seizoen zijn, maar qua aantal races hoeft de kijker zich niet ‘bekocht’ te voelen.

Sochi

Het probleem is vooral: wanneer. De meest logische ruil zou zijn tussen China en Sochi. De Russische organisatie heeft al aangegeven daar geen interesse in te hebben. Daarvoor is het te kortdag. Dat zou betekenen dat met de GP van China er drie raceweekend achter elkaar plaats vinden. Een andere mogelijkheid is dat de race in zijn geheel geschrapt wordt.

GP van Vietnam

Maar daar blijft het niet bij. Niet alleen de GP van China is uitgesteld. De GP van Vietnam is ook niet zo zeker als het lijkt. Voor het eerst dit jaar zou er gereden gaan worden in Hanoi. Vietnam ligt 100 km van China. Vandaag hebben de Vietnamese autoriteiten medegedeeld dat er in Vietnam al 15 gevallen bekend van het Coronavirus. Officieel zijn er nog geen twijfels uitgesproken over het wel of niet uitstellen van de GP van Vietnam, maar dat het alsnog meegewogen gaat worden is zeer aannemelijk.

Mogelijk geen F1 in april 2020

Op 22 maart staat de GP van Bahrein gepland. De GP’s van Vietnam en China staan gepland voor 5 en 19 april. Als ook de GP van Vietnam geschrapt gaat worden, is de eerstvolgende race de GP van Nederland op Zandvoort. Deze zal op 3 mei verreden worden.