Zouden meer Porsche-eigenaren dit moeten doen?

Er zijn niet veel mensen die het aandurven.

We hebben vast allemaal wel eens zitten spelen met de Porsche-configurator. Daarmee kun je jezelf flink uitleven, want opties om uit te kiezen zijn er genoeg. Veel Porsches die in Nederland rond rijden zijn echter vrij anoniem uitgevoerd. Dat geldt met name voor daily drivers als de Cayenne en de Panamera.

Als je wilt kun je echter hele unieke samenstellingen creëren, zonder dat je bij fabrikanten van aftermarketspul hoeft aan te kloppen. Als je onderscheidend wilt zijn kun je bijvoorbeeld de optie ‘wiel in exterieurkleur gespoten’ aanvinken. Dit is nogal een gewaagde keuze, maar op de combinatie die we hier zien is nog niet eens zo gek.

Het gaat hier om een Panamera die in Night Blue Metallic is gespoten, inclusief de 21 inch velgen. Met een kleur als deze wordt het niet meteen een kermisattractie door deze optie. De SportDesign-velgen kosten €1.502. Om deze mee te laten spuiten hoef je geen meerprijs te betalen, dus daar hoef je het niet voor te laten. De Panamera is verder voorzien van een SportDesign pakket á €4.902 en sportuitlaten á €866.

Voor veel mensen zijn meegespoten velgen toch wat teveel van het goede. Ondanks de grote hoeveelheid Porsches die er in ons land rondrijden, zijn er maar heel weinig met deze optie. Een van de weinigen die dit aandurfde was de eigenaar/eigenares van de onderstaande 991 Targa GTS, die ging voor een opvallende rood op rood-uitvoering.

Om nog even terug te komen op de Panamera: het gaat hier om het topmodel van de range. Het namelijk een 680 pk sterke Turbo S E-Hybrid. Dankzij deze laatste toevoeging is het in Nederland niet de duurste Panamera. Een 550 pk sterke Turbo Executive kost namelijk €226.863. Het bespaarde geld kun je dus mooi steken in wat leuke opties.

Foto 991 Targa: hhitalia via AutoJunk