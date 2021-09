In 48 uur per Ferrari van Rome naar de Noordkaap

Lukt het om met een Ferrari binnen 48 uur vanuit het Italiaanse Rome naar de Noordkaap in Noorwegen te rijden?

Een roadtrip ondernemen is gigantisch leuk. Nog leuker als er een soort challenge aan verbonden is. Uiteraard binnen de geldende verkeersregels natuurlijk, anders zou het een zooitje op de weg worden. De voorzitter van Ferrari Club Passione Rossa uit Italië begint morgen aan een bijzondere tocht. Hij wil een ‘record’ neerzetten met een Ferrari F8 Tributo.

Ferrari naar de Noordkaap

Doelstelling is om vanuit Rome binnen 48 uur naar de Noordkaap in Noorwegen te rijden. Die 48 uur is de schatting van Google Maps. In die berekening van Google zijn stops voor benzine, pauzes om de beentjes te strekken en een overnachting niet meegenomen. Kortom, het is nog een echte uitdaging voor de voorzitter om dit met zijn berijder binnen 48 uur voor elkaar te krijgen. Bovendien zal het lastig zijn om wat uurtjes slaap te pakken vanaf de bijrijdersstoel met zo’n V8 achter je oren. Het gaat hier om een afstand van zo’n 4.400 kilometer dat in totaal gereden moet worden.

Ze vertrekken morgen en hopen 6 september te arriveren. Het hele festijn zal op sociale media live worden uitgezonden. Het idee is ontstaan naar aanleiding van een artikel uit het Fiat magazine uit 1953. Per Fiat 508 Balilla werd dezelfde rit vanuit Rome naar de Noordkaap gereden. Die rit was overigens niet gedaan in 48 uur, maar in 45 dagen.

Een groot deel van de rit omvat Duitsland. Hier zijn flinke kilometers te maken op de autobahn zonder limiet voor de maximumsnelheid. Met een 720 pk sterke Ferrari F8 Tributo moet het geen probleem zijn om hier wat tijd te snoepen van de Google Maps berekening.