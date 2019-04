Zo volg je de 8e editie van de Junkyardrace!

Deze editie is het thema "Toys for boys (and girls)".

De zon schijnt, we ruiken de zoute zeelucht en we staan op het F1-circuit in wording genaamd Circuit Zandvoort. Dit kan maar één ding betekenen, de Junkyardrace gaat weer van start! Voor sommigen is het een routineklus geworden, want dit is alweer de 8e editie van de Junkyardrace. Onze Alfa Romeo 156 is opgelapt na een uitschakeling tijdens de 7e editie en is klaar om zich in het asfalt te bijten.

Met een breed deelnemersveld van tientallen auto’s zal deze 6 uur durende endurancerance een pittige strijd gaan worden. Uiteraard is de Junkyardrace live te volgen. Kom gezellig naar Circuit Zandvoort en beleef het met je eigen ogen. Niet in de gelegenheid en toch op de hoogte blijven? Via deze link kun je de live timing bekijken. Beelden krijg je door via sociale media. De organisatie heeft onder meer Facebook en Instagram. Uiteraard zal op de Instagram van Autoblog ook het één en ander gedeeld worden. De race start om 12:00 en de finish is om 18:00. De race bekijk je digitaal het beste via deze webcam.

Check hieronder de video die we maakten over de 7e editie van de Junkyardrace en proef alvast een beetje van de sfeer. Als echte documentairemakers die we zijn hebben we inmiddels een heel archief van Junkyardraces opgebouwd. Klik verder voor deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.