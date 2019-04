Nederlandse deelneemster trekt zich terug uit W Series

Ze wil zich met andere dingen bezig gaan houden.

Na een strenge selectieprocedure heeft de organisatie van de W Series 18 deelnemende vrouwelijke autocoureurs geselecteerd die zullen strijden om het kampioenschap. Onder die rijders zit één Nederlandse vrouw en dat is Beitske Visser en één Belgische dame genaamd Naomi Schiff.

Daarnaast is er een groepje reserverijders, mocht één van de 18 deelnemende coureurs om wat voor reden dan ook uitvallen in het kampioenschap. Het gaat hier om vier reservecoureurs. Sarah Bovy uit België, Vivien Keszthelyi uit Hongarije, Francesca Linossi uit Italië en Stéphane Kox uit Nederland.

Het is Stéphane Kox die heeft aangegeven niet langer deel te nemen aan de W Series. Als reservecoureur dien je standby te staan gedurende het kampioenschap om een andere deelneemster eventueel te kunnen vervangen. De organisatie van W Series heeft officieel bekendgemaakt dat Kox zich heeft teruggetrokken. De Nederlandse zou zich willen focussen op andere kansen binnen de racerij en dat standby staan in de W Series hier geen onderdeel van kan zijn.

Dit betekent dat de 24-jarige Beitske Visser het enige Nederlandse bloed is die we gaan vinden in de W Series. Het kampioenschap is in leven geroepen om vrouwen in de racerij beter onder de aandacht te brengen. Het winnen van de W Series moet bijdragen naar een succesvollere carrière voor de dame in kwestie in de autosport.

De eerste race zal op 4 mei plaatsvinden in het Duitse Hockenheim. Het kampioenschap bestaat uit zes races en alle races zullen op een Europees circuit worden verreden.

Fotocredit: Stéphane Kox op Instagram