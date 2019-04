Breek! Grand Prix van Nederland komt in mei 2020!

Die gaat er gewoon komen!

De Grand Prix van Holland lijkt er toch echt aan te komen. We zeggen in dit geval Holland, want het gaat geen Assen worden. Ondanks dat op papier Assen een geschiktere kandidaat lijkt te zijn, gaat er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid toch gekozen worden voor Zandvoort. Aanvankelijk lijkt het gekkenwerk. Ondergetekende was onlangs bij een DTM race op het circuit in de duinen en dat paste allemaal maar net. In vergelijking met het huidige Zandvoort is Assen gewoon de betere optie. Punt.

x

Echter, het huidige Zandvoort gaat enorm op de schop. We ontvingen van een paar mannen, allen gekleed in hippe regenjassen, namelijk de bevestiging dat het gaat gebeuren. Naar het schijnt zijn er al opdrachten ontvangen voor de aanpassingen aan het circuit. Niet alleen de baan zal aangepast worden, ook de infrastructuur op de baan. Denk aan tunnels, wegen en paden die gebouwd moeten worden. Ook zal het eeuwenoude tankstation eraan moeten geloven. Om ruimte te maken voor het hele F1-circus moet deze weg c.q. verplaatst worden. Naar verluidt moeten er drie tunnels aangepast worden.

Maar er is meer! Ook de baan gaat aangepast worden. Uiteraard zal de baan in grote lijnen gelijk blijven, maar de Arie Luyendijk bocht (wat sommige redacteuren hier nog ‘Bos Uit’ noemen) zal aangepast worden zodat men vroeg het DRS open kan zetten en het publiek kan genieten van de inhaalacties van Max Verstappen. Het succes van de Nederlander is natuurlijk dé reden om deze race te organiseren.

De enige reden dat het nog niet officieel naar buiten is gebracht, komt omdat de FOM (Formula 1 Management) de kalender bekend moet gaan maken. Meerdere bronnen bevestigen dat ingenieurs en architecten al bezig zijn. Er zouden zelfs al aannemers bij betrokken zijn. Sterker nog: zelfs de kaartjes worden al verkocht. Nog niet aan particulieren, maar wel aan tussenhandel als touroperators.

Er is, zoals de kop al subtiel verklapt, een datum bekend. De Grand Prix van Zandvoort vindt plaats in mei 2020. De laatste Grand Prix van Zandvoort werd gehouden op 25 augustus 1985. Ondanks het feit dat Nelson Piquet (in een Brabham) pole pakte, werd de race gewonnen door Niki Lauda in de McLaren.