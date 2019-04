8x Ferrari Special Projects van de afgelopen 5 jaar

Welke is de mooiste?

Smijt een flinke zak geld op tafel en Ferrari gaat persoonlijk voor je aan de slag. Op basis van een bestaande auto maken de Italianen een supercar op maat. De afgelopen jaren hebben ze het er maar druk mee in Maranello. Ferrari Special Projects, de afdeling die verantwoordelijk is voor de unieke verschijningen, heeft de nodige projecten achter de rug.

In een tijdsbestek van vijf jaar presenteerde Ferrari maar liefst acht SP’s aan de wereld. Alleen al in de afgelopen 12 maanden maakten we kennis met drie projecten van Ferrari Special Projects. Verwar deze modellen overigens niet met auto’s uit de Ferrari Limited Series. SP-auto’s zijn doorgaans door klanten bedacht en gekocht. Auto’s uit de Ferrari Limited Series, zoals de Sergio, de F60 America, de F12berlinetta SG50 Edition, de Monza SP1/2 en de J50, zijn door Ferrari zelf bedacht en zul je daarom niet in dit lijstje terugzien.

2014 Ferrari F12 TRS

De F12 TRS was de open Ferrari F12 die de Italiaanse autofabrikant nooit heeft gebouwd voor de massa. De auto is gebaseerd op de F12berlinetta, met een design geïnspireerd door de Ferrari 250 Testa Rossa. Dit was geen one-off project, want uiteindelijk zijn er drie stuks van gemaakt.



2014 Ferrari SP FFX

Met zijn sleuven was de SP FFX een klein voorproefje op de latere F12tdf. De auto was echter niet gebaseerd op de F12berlinetta, maar op de vierwielaangedreven FF. De one-off supercar werd geleverd in een kleurencombinatie van rood en wit, een verwijzing naar het Formule 1-team van het Italiaanse merk.



2014 Ferrari SP America

De wat aparte SP America uit 2014 was een one-off voor een Amerikaanse klant. In de basis is dit een F12berlinetta. Oftewel: 740 pk en 690 Nm koppel uit de heerlijk klinkende 6.3 liter V12.



2016 Ferrari SP 275 RW Competizione

Een favoriet van mij als het gaat om dit lijstje. De auto is eveneens gebaseerd op de F12berlinetta, met de aangepakte motor en technische onderdelen van de heftigere F12tdf. Het was de derde SP-auto voor Rick Workman, een zeer rijke verzamelaar uit de Amerikaanse staat Florida.



2016 Ferrari 458 MM Speciale

Hoe maak je een Speciale nog specialer? Door er een one-off van te maken. De 458 MM Speciale had het Verenigd Koninkrijk als eindbestemming en is een hommage aan de 288 GTO. De atmosferische V8 levert 605 pk en 540 Nm koppel.



2018 Ferrari SP38

Dit was een apart dingetje, gebaseerd op de 488 GTB. De one-off met de bekende ‘Engine of the Year’ geblazen V8 is goed voor 670 pk en 760 Nm koppel. De eigenaar heeft er naar verluidt meer dan vier miljoen euro voor moeten betalen. Dat zijn behoorlijk wat 488 GTB’s.



2018 Ferrari SP3JC

Een open Ferrari F12tdf, hoe zou dat zijn? De eigenaar van deze SP3JC zal het weten. Hij heeft er niet één, maar twee laten bouwen. Een atmosferische V12 met 780 pk, wat een absoluut feest moet dat zijn.



2019 Ferrari P80/C

De meest recente creatie van Ferrari SP. In de basis een 488 GT3, maar dan heftig verbouwd voor een klant in Hong Kong met een passie voor racen. Men ziet dit model als de extreemste Ferrari Special Project tot nu toe.