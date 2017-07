Zo werkt de nieuwste Formule 1 techniek truc

De schavuiten van Mercedes, Force India, Red Bull, Toro Rosso en McLaren omzeilen de regels met een handige truc. De FIA is echter niet bij machte er iets aan te doen.

Één aspect van de Formule 1 dat mensen die geen AB-lezers zijn vaak ontgaat is dat de oorlog maar voor een klein deel op de baan plaatsvindt. Daar is de oorlog doorgaans het heetst, maar op de achtergrond vindt een misschien nog wel belangrijkere koude oorlog plaats.

Op het technische en politieke vlak proberen alle teams elkaar de loef af te steken. Dat dit proces er niet altijd even netjes aan toe gaat bleek wel tijdens Spygate. McLaren werd gepakt met hun hand in de Ferrari-koektrommel (in het schap naast de oordopjes) en moest daarvoor (officieel) 100 miljoen Dollar aftikken. Reken echter maar dat het ‘spioneren’ vaak ook wel het gewenste resultaat heeft. Wat dat betreft is het feit dat nu 4,5 concurrerende teams met precies dezelfde vinding zijn gekomen ook ietwat dubieus.

Enfin, waar hebben we eigenlijk over? Wel, hoewel dankzij een één-tweetje van de FIA en Ferrari een hydraulisch systeem dat de vooras met de achteras ‘verbond’ verboden is, rijden sommige teams dit jaar met hydraulische actuators rond in plaats van conventionele veren en dempers op de achterwielen. Deze zijn bij de meeste teams verwerkt/verstopt in de behuizing van de versnellingsbak. Op zich is dit niet verboden.

Máár, in de hydraulische actuators zit olie. Die olie kan je opwarmen. Daarbij veranderen de eigenschappen van het goedje. De teams zouden dat laatste feit gebruiken om de rijhoogte van de auto’s te beïnvloeden. Techniek-man Andy Green van Force India legt aan Auto-Motor-und-Sport uit:

“Als de olie koud is ligt de auto dichter bij het asfalt dan wanneer de olie warm is.”

Vóór de race in Bakoe warmden enkele teams de olie op met externe hittebronnen, terwijl de auto’s in parc fermé stonden. Tussen de kwalificatie en de race mogen er in principe geen veranderingen aan de setup meer doorgevoerd worden. De officiële lezing van Green is dat Force India simpelweg de rijhoogte van de auto gelijk wilde afregelen gedurende de hele race. Tijdens het racen warmt de olie vanzelf op door de nabijheid van hete onderdelen en vermoedelijk ook de werking van de actuators zelf. Maar aan het begin van de race is de olie uiteraard koud.

Cynici (Ferrari) zeggen echter dat de teams hiermee de facto de setups variëren tussen de kwalificatie en de race. Dat zou dan weer ten grondslag liggen aan het feit dat Mercedes de banden nu beter onder controle heeft dan in het begin van het seizoen. Destijds hadden Bottas en vooral Hamilton er af en toe erg veel moeite mee hun banden in de juiste window te krijgen en te houden.

Het opwarmen van de olie met behulp van externe bronnen is nu verboden, maar het gerucht gaat dat in ieder geval Mercedes daar een mouw aan kan passen. Zij leiden gewoon wat versnellingsbakolie langs de op te warmen actuators. Zodoende kunnen ze voorafgaand aan de race door de versnellingsbak aan het werk te zetten alsnog de benodigde hitte op de getructe ‘vering’ loslaten.

Tot ergernis van de partijen die het trucje graag verboden zien, zegt de FIA dat ze daar niks aan kunnen doen. De teams zijn vrij te kiezen waar ze hun achterwielophanging bevestigen en welke componenten ze daar omheen bouwen. De coureurs die rijden voor de desbetreffende teams kunnen wat dat betreft dus rustig ademhalen. Voorlopig.