Man doet poging tot humor op Marktplaats

Zie jij direct wat hij probeert te verkopen?

In before: “ja, rommel”. Enfin, we hebben weer iemand met een funny bone gevonden gevonden op Marktplaats. Als mijn geheugen me niet in de steek laat begon het ooit allemaal bij deze geinige advertentie van een Mercedes C Klasse. In korte tijd schoot die richting de één miljoen views. Een prestatie waar we zelfs nog een keer apart aandacht aan besteedden.

Sindsdien hebben velen de handschoen opgepakt in een poging hun eigen heilige koe afgetrapt hok onder de aandacht te brengen. Zo was er deze motor die na een ommelandse reis verpatst werd en deze Audi A3 waar de eigenaar zó klaar mee was dat hij er elk viercijferig bod direct voor wilde accepteren.

De man die deze Toyota Camry wil verkopen volgt dezelfde strategie als de bovengenoemde Audi-rijder, maar neemt daarnaast zichzelf ook enigszins op de hak. Iets wat Audi-bestuurders dan ook simpelweg niet kunnen. ZINGGGGG! Zoals de meesten wel zullen herkennen bij het lezen van deze grap, krijg ik bij de advertentie echter nét niet dat échte glimlachje op mijn gezicht. Maar goed, everyone’s a critic. Oordeel zelf of jij er heel anders over denkt:

“Lelijke verrotte toyota. Blijft rijden maar ziet er niet uit. Roest in de deurpanelen. Grill aan bonken deuk in de deur. Noem het maar op.

Helaas blijft deze auto het maar doen en wil Ik wat anders. Leuke auto voor een roadtrip of een garbagerun of iets dergelijks. Hij overleeft alles zolang je de accupolen niet verkeerd om aansluit bij het starten. Auto wordt elke dag 4 keer van de weg gehaald omdat ik er bizar lomp mee rijdt , dus koop hem niet als je in n straal van 30 kilometer bij mij in de buurt woont. Er zot disco binnenverlichting in em stoere ledjes in als dagrij verlichting. Ik heb hem altijd netjes laten maken bij een pool en het onderhoudt deed ik zelf.

Als je echt een tank wilt. DIT IS JOUW KANS Het geld wat je hoger biedt ga ik helemaal van naar de klote in Thailand en stuur ik je daar van filmpjes via snapchat. EERST GELD TELLEN. DAN MIJ BELLEN. DAN VROUW VERTELLEN DAT ZE NIET ZON GROTE MOND MOET HEBBEN!!”

De vraagprijs van de oude Camry (zeldzaamheidje in het straatbeeld) bedraagt 700 Euro. Of je daarnaast ook nog de escapades van de verkoper in Thailand wil financieren moet je zelf weten.



Bedankt Jasper voor de tip!