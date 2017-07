Vormen diesels een bom onder grote leasebedrijven?

Diesels zijn niet alleen giftig voor ons allen, maar wellicht ook voor de bottom line van grote leasebedrijven.

Diesel zit namelijk in de hoek waar de klappen vallen. De uitstoot-schandalen sudderen hier en daar nog steeds door, en in sommige steden wordt je de deur gewezen als je aan komt zetten met een zelfontbrander. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling voor grote leasemijen, want wat betekent de onzekere toekomst van de diesel voor de restwaardes?

Zoals collega @willeme eerder al aanstipte is het schatten van de restwaarde van een auto een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van leasemaatschappijen. De prijs die de klant maandelijks moet betalen is immers deels gebaseerd op de afschrijving die de leasemaatschappij verwacht te incasseren, gedurende de looptijd van het leasecontract. Als de leasemij de ex-leasebak na de leaseperiode goed kan verkopen is dat hun voordeel, maar het risico is dat de auto onverhoopt meer afschrijft dan verwacht. Dan komt de enorme schuldenlast niet bij de leasert, maar bij de leasemij te liggen.

Nou voel je ‘m natuurlijk al aankomen: de vrees bestaat dat diesels in de komende jaren weleens een grotere afschrijving kunnen meemaken dan vooraf ingeschat. Ook fabrikanten zijn daar overigens niet blij mee. Zij willen graag diesels blijven verkopen, maar (vrijwel) niemand koopt een auto die afschrijft als een baksteen. Cynici zeggen dat dit ook de reden is dat BMW CEO Harald Krüger onlangs te kennen gaf dat BMW nog héél lang diesels zal blijven bouwen.

Dit hot issue heeft bij onze Oosterburen inmiddels geleid tussen een fittie tussen twee branche-organisaties voor lease-toko’s. Het Verband der markenunabhängigen Fuhrparkmanagementgesellschaften (VMF) knalde er laatst een persbericht uit dat in feite stelde dat er geen reden was voor zorgen om de toekomst (en dus restwaarde) van dieselauto’s. Ondanks de onzekerheid die inmiddels bestaat rondom diesels, is er volgens de VMF namelijk nog steeds geen goed alternatief voor mensen die flinke afstanden reizen.

De conculega’s van Bundesverbands Fuhrparkmanagement (BVF) hebben deze berichtgeving echter sterk veroordeeld. Zij twijfelen aan de plaats van dieselauto’s in het straatbeeld van de (nabije) toekomst en betitelen de notie van de VMF ronduit als een poging ‘het volk rustig te houden’.

De claim van het VMF is een poging om lease-rijders gerust te stellen, want voor leasemijen heeft het dalen van de marktwaarde van diesels fatale gevolgen.

De BVF roept nu op om empirisch onderzoek te doen naar de echte effecten van het imago-probleem van diesel op restwaardes. Tevens roepen ze de politieke overlords op om in samenwerking tot goede oplossingen te komen. Het is aannemelijk dat hetzelfde issue ook in zekere mate in Nederland speelt, hoewel het percentage dieselaars in Duitsland hoger ligt dan in ons land.

Image-Credit: Mercedes E350 CDI via autojunk.nl.