Zwaar beschonken Taycan-rijder vliegt uit de bocht op de A6

De bestuurder van deze Porsche Taycan heeft de F1-reclame van Heineken niet ter harte genomen.

We schreven onlangs nog over een Tesla-rijder die vond dat hij te hard mocht rijden omdat hij in een elektrische auto reed. Zo zijn er kennelijk ook Taycan-rijders die vinden dat ze wel met een slok op achter het stuur mogen kruipen. Dat is in ieder geval wat de bestuurder van een Nederlandse Porsche Taycan vandaag deed.

De beste man vloog vanmiddag op de A6 met Taycan en al uit de bocht. Dit gebeurde bij afrit Almere-Stedenwijk. Nu kan dat simpelweg een kwestie zijn van te hard rijden en de bocht verkeerd inschatten. Een Porsche Taycan is ten slotte een aardig rappe auto. En, in dit geval is het ook een achterwielaangedreven auto.

Het gaat hier namelijk om de nieuwe instapper, die – in tegen stelling tot de andere versies van de Taycan – alleen een elektromotor op de achteras heeft. En dat betekent dus dat je makkelijker uit de bocht kunt vliegen.

Er was echter meer aan de hand. Er viel namelijk lastig te communiceren met de bestuurder van de Taycan en dat was niet omdat hij uit de bocht gevlogen was. Bij de blaastest bleek dat hij zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol had geconsumeerd. En dat op een maandagmiddag.

De schade aan de auto lijkt mee te vallen, maar dit verhaal gaat dus nog een staartje krijgen voor deze Taycan-bestuurder. Het zal waarschijnlijk een hele tijd duren voor hij weer achter het stuur van een auto mag kruipen.

Foto’s: Politie Team Verkeer Midden-Nederland