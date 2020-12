Zo ziet een Lamborghini Sian á 3 miljoen er echt uit - Autoblog.nl

Geen flauwe computerplaatjes. Dit is de Lamborghini Sian in levende lijve, door een klant samengesteld.

Toen Lamborghini in 2019 de Sian onthulde kregen we een stel renders voorgeschoteld. Deze digitale kennismaking geeft altijd een wat afstandelijk gevoel. Want hoe zien die lijnen van de supercar er nu in het echt uit? We hebben hier het antwoord voor je, in vorm van een Sian die aan een klant wordt geleverd in Californië.

Lamborghini Sian

Lamborghini New Port Beach heeft de primeur om de eerste Sian van Noord-Amerika te leveren. De supercar heeft een Nederlands tintje, want de klant heeft gekozen voor een lekkere oranje kleur. Het doet de Italiaan goed zullen we maar zeggen.

Oneerbiedig gezegd is de Sian een verbouwde Aventador met een extraatje. Maar waar je met de Aventador een half miljoen euro wel klaar bent, kost deze Sian grofweg drie miljoen euro. Dat extraatje zit hem in de aandrijflijn. De 6.5-liter grote V12 krijgt hulp van een 48v motor, goed voor 34 extra trappelende paarden. Het vermogen komt daarmee uit op een gezonde 819 pk. De oplage is gelimiteerd tot 63 stuks.

Deze oranje Lamborghini Sian werd als kerstcadeautje geleverd aan de klant. De eigenaar zal in elk geval warme herinneringen koesten aan kerst 2020. Check de video om het Sian kerstpakket uitgepakt te zien worden!