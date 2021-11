Zó ziet het interieur van de Radford Type 62-2 eruit

Het interieur van de Radford Type 62-2 mag er zijn!

Een van de grootste automobiele verrassingen van 2021 moet toch wel de Radford Type 62-2 zijn. Ja, de basis is een Lotus. Maar vervolgens hebben een ondernemer, een Wheeler-dealers-monteur en Jensen Button een bijzondere draai aangegeven.

Nu worden Lotussen heel vaak gebruikt als basis voor een nieuwe sportwagen. Maar in dit geval is het anders. De auto eert namelijk de oude Lotus Type 62. Ook is de auto voorzien van Lotus-logo’s. Het eindresultaat is een oogverblindend fraaie auto. Klassiek en modern. Opvallend zonder schreeuwerig te zijn.

Eenvoud

Maar hoe is dan het interieur van de Radford Type 62-2? Meestal is het geld ‘op’ na het koetswerk en krijg je een ander logo op een bekend stuurwiel. Bij Radford is dat min of meer het geval. De basis van de auto (een Lotus Exige) kun je nog duidelijk herkennen. Nu is dat Exige-ontwerp beeldschoon van eenvoud. Wel is het een stuk luxer aangekleed door de Britten met veel meer leer voor niet alleen de stoelen, maar ook de deurpanelen en het dashboard. Ook is veel aluminium vervangen door koolstofvezel.

Het is een erg analoge auto, deze Rashford Type 62-2. Zo zien we een handbak (een automaat is leverbaar), analoge meters én een stuurwiel zonder airbag. Daarnaast zijn er twee Bremont-klokken. Eentje zegt hoe laat het is, met de andere kun je rondetijden meten. Niet alleen handig, het ziet er erg cool uit.











Features interieur Radford Type 62-2

Een ander briljante oplossing voor de ‘infotainment’-unit is de smartphone-houder. Aangezien een smartphone toch altijd moderner is dan het meest moderne systeem, heeft het eigenlijk geen zin om er tegenop te ontwikkelen. Daarom heeft de Rashford Type 49 een houder voor de smartphone.

Dan kun je vervolgens alles met je smartphone bedienen. We hebben het al eens gezien bij A-segment-auto’s als de Volkswagen Up, maar voor sportauto’s als deze is het een perfete oplossing. De auto die je op de foto’s ziet is de Radford Type 62-2, het topmodel met een 600 pk sterke V6. Minder (500 pk) of veel minder (430 pk) is ook mogelijk.