Dít is de coolste bedrijfsbus aller tijden

Misschien op een zwarte GMC Vandura met rode wielen na dan. Maar op die wagen van BA Barracus na, moet dit de coolste bedrijfsbus ooit zijn.

Als het om het design van bedrijfswagens gaat, is het voornamelijk functioneel. Dat is op zich logisch, want zo’n auto is ontworpen om mee te werken. Alles moet een doel dienen. Omdat men met bedrijfswagens vaak ook nog eens samenwerkt met andere fabrikanten die dezelfde auto verkopen, is het heel lastig om zo’n bus een eigen gezicht te geven.

Een Transporter mag dan saai zijn, de auto is wel hel erg herkenbaar. Zeker nu Stellantis en Toyota allemaal dezelfde bussen hebben, is het helemaal lastig om die uit elkaar te halen.

Coolste bedrijfsbus

Maar deze Hiperon Carrier lost alle problemen voor je op. De techniek is bijzonder en zullen we uiteraard met je doornemen. Maar eerst even het uiterlijk. Dit moet wel de coolste bedrijfsbus aller tijden zijn, de auto van Das A-Team daargelaten.

De Hiperon Carrier is een elektrische bedrijfswagen. Vandaar dat er geen grille is. Bijzonder is de verlichting aan de voorzijde, dat één grote lichtbalk is. Ook apart is de raampartij. Deze lijkt visueel door te lopen naar de achterzijde. Opmerkelijk genoeg volgt Hiperon níet de trend om een strip als achterlicht te gebruiken. Er zijn namelijk twee separate units. Ondanks dat het rechttoe, rechtaan is, is het wel een afwijkende achterzijde.

Afmetingen

Qua afmetingen zit de coolste bedrijfsbus aller tijden een beetje tussen de Transporter en Crafter in. De Hiperon Carrier is 5,66 meter lang, 2 meter breed en 2,01 meter hoog. De wielbasis bedraagt 3,74 meter. Onder de kap ligt een elektromotor die 269 pk levert. Het accupakket is 75 kWh. De actieradius van de elektrische bedrijfswagen op een volle lading is 320 km. Maximaal kun je 995 kilogram meenemen.

Er komen twee versies van de Hiperon Carrier, de standaardversie en de Carrier Pro. Standaard heb je navigatie, stoelverwarming (alleen bestuurder), cruise control, achteruitrijcamera en dode hoekdetectie. Een stapje hoger staat de Carrier Pro die ook bipsverwarming heeft voor de bijrijder. Er is tevens een groter infotainmentscherm en diverse rij-assistenten.

De auto komt ook naar Europa, wanner weten we alleen niet. Naast de Hiperon Carrier komt er ook een Hermes (shuttle bus), Demeter (Chassis cabine) en Aether (korte versie) bij om het gamma te completeren.

Via: Carscoops.