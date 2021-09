Radford Type 62-2 JPS is 600 pk sterk kunstwerk

Met de Radford Type 62-2 JPS ben je veel cooler dan een paint-to-sample 911 GT3…

Ah, jongens! Wat begint de dag vandaag toch lekker! Zo konden we beginnen met een individuele Donkervoort. We negeren eventjes al het elektro-crossover nieuws en pakken door met deze Radford Type 62-2 JPS.

Voor wie niet bekend is met Radford, dat is een project van onder andere Jenson Button, een mooie man met een vierkante bril en de echtgenoot van Renee Zellweger. Die heren hebben bij elkaar wat centjes en creativiteit gecombineerd met een Lotus Evora en ze kwamen uit op de Radford.

Radford Type 62-2 JPS

Het is een geweldig staaltje techniek. Ja, voor komen rijden in nieuwe 911 GT3 betekent dat je heel goed YouTube begrijpt. Voor komen rijden in 911 GT3 in een apart kleurtje betekent dat je Instagram-account functioneert. Maar als je een Radford Type 62-2 JPS hebt, heb je de benzine door je aderen stromen.

Net als de Golf Leaf Edition is deze Radford Type 62-2 JPS een hoedtik naar het verleden. De JPS-kleuren zijn werkelijk fantastisch op elke auto eigenlijk. Diepzwart met zeer subtiele gouden accenten. Het is niet alleen de mooiste Radford, maar ook meteen de meest heftige. De motor is namelijk in dit geval gekieteld om 600 pk te leveren. Op welke wijze ze de 3.5 liter V6 met mechanische compressor hebben aangepakt, is niet bekend. Maar er moet serieus werk van zijn gemaakt, daar de motor in standaardconfiguratie maximaal zo’n 450 pk kan leveren.

Dymag wielen

De remmen zijn aangepast. Er zijn nu AP Monobloc-klauwen gebruikt met 360 millimeter grote keramische schijven. De wielen komen bij de firma Dymag vandaag en zijn vederlicht en bijzonder sterk. Ook hier zijn ze gemaakt van een bijzonder koolstofvezel-composiet. Heel erg gaaf, want de vierspaaks wielen zien er juist heel erg retro uit op de Radford Type 62-2 JPS. Voor meten ze 18 inch, achter zelfs 19 inch. Voor extra grip is er gekozen voor Michelin Pilot Sport Cup 2-banden, wat eigenlijk een soort semi-slicks zijn.

Naast de kleur zijn er nog wel wat andere uiterlijke wijzigingen aan de Radford Type 62-2 JPS. De splitter is nu veel groter en lager dan bij het standaardmodel, bijvoorbeeld. Ook de luchtinlaten zijn nu groter. De beeldschone auto maakt binnenkort zijn publieksdebuut op het Goodwood Revival-evenement. Aan het einde van dit jaar moet de productie starten en in 2022 moeten ze geleverd gaan worden aan klanten. Dat zullen er niet veel zijn, want er worden slechts 12 stuks van deze Radford Type 62-2 JPS gebouwd.