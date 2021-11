Subaru Solterra EV is helemaal officieel

Deze Subaru Solterra EV kan in Nederland wél een hit worden.

Subaru bouwt onnoemelijk goede auto’s over het algemeen. Als het gaat om betrouwbaarheidsstatistieken en tevredenheidsonderzoeken staan ze altijd hoog geplaatst. Maar ja, veelal ligt het brandstofverbruik (op papier) ietsje hoger, waardoor de auto in Nederland (waar de vraagprijs afhankelijk is van het verbruik) bij voorbaat kansloos is.

Maar eindeijk is er dan een Subaru die het roer om kan gooien! De auto in kwestie is de Subaru Solterra EV, de eerste geheel elektrische crossover van het merk. Omdat het een Subaru is, heeft de auto standaard vierwielaandrijving. Dat komt door een compacte elektrische motor op de voor- én achteras van beide 107 pk.

Prestaties Subaru Solterra EV

Gecombineerd heb je 214 pk tot je beschikking. Van 0-100 km/u sprinten in dit 2.020 kg zware apparaat duurt 7,7 seconden. Uiteraard is het vierwielaandrijvingssysteem voorzien van AWD X-Mode dat moet zorgen voor extra stabiliteit op diverse soorten ondergrond.

De batterij is een is 71,4 kWh groot lithium-ion accupakket. Volgens de WLTC die in Japan geldt kun je daarmee 460 km halen. Houd er wel rekening mee dat de WTLC dichter bij de oude NEDC zit qua opgaven dan de huidige WLTP die wij hanteren, maar 350 km op een accu moet lukken. Snelladen kan tot 150 kW. Subaru zegt dat je de Solterra EV in een halfuurtje van bijna leeg naar 80% kunt laden.

Afmetingen

Om een idee te krijgen van de auto, de Subaru Solterra EV is 4,69 meter lang, 1,86 meter breed en 1,65 meter hoog. Dat is 10 centimeter langer, 6 centimeter breder en 8 centimeter lager dan de Subaru Forester. Mocht de Solterra je een beetje bekend voorkomen, dan kan dat. De auto is samen ontwikkeld met Toyota. Hun versie, de Toyota bz4x, werd al een tijdje geleden onthuld. Een verschil is dat dat model wél met voorwielaandrijving te verkrijgen is.

De auto die je op de foto’s ziet, is het Japanse model (JDM). We verwachten niet dat de Europese Subaru Solterra EV enorm zal afwijken. Aangezien elektrische auto’s fiscaal veel interessanter zijn, is de prijs hopelijk wat meer in lijn met dat van de concurrentie. De Amerikaanse versie wordt komende week nog onthuld. Wanneer de Europese versie komt, is niet bekend.