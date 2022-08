Zoeken! De gestolen Porsche 911 van een Autoblog-lezer

Het is helaas weer raak. De Porsche 911 van een Autoblog-lezer is gestolen.

Het boevengilde heeft het er, helaas, de laatste tijd maar druk mee. Na twee recente diefstallen die hier op Autoblog aan bod kwamen is het voor de derde keer raak. Dit keer een witte Porsche 911 Carrera 3.2 SC G-Model van een Autoblog-lezer.

Het voertuig is in de periode tussen 20 en 25 augustus gestolen vanuit een opslag in Almere-Buiten. Het gaat hier om een auto met een hoge emotionele waarde, dus je kunt je voorstellen dat de eigenaren hopen dat de Porsche heelhuids terugkeert naar zijn nest waar de auto hoort.

De 911 komt uit 1984 en is uit de Verenigde Staten geïmporteerd. Het motorblok is gereviseerd door de eigenaar en heeft er dus heel wat uren inzitten. Bij de auto hoort het kenteken SV-498-B.

De klassieke Porsche valt natuurlijk op. De gestolen Porsche 911 is wit van kleur met zwarte details. Een auto die echt wel opvalt tussen het overige verkeer. Dat vergroot de hoop dat de auto gevonden kan worden, mocht deze gespot worden op de openbare weg.

Kortom, oren en ogen open voor de gestolen Porsche 911. Heb je de auto gezien of een tip, mail dan naar [email protected]