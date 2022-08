Model Y is nu de goedkoopste Tesla van Nederland

De Tesla Model Y is een klap goedkoper geworden met een nieuwe instapper. Dit wordt geheid een verkooptopper.

Een Tesla rijden, dat wil iedereen wel. Oké, niet iedereen, maar wel een groot deel van leaserijdend Nederland. Het zou alleen zomaar kunnen dat de Model Y niet in je leasebudget valt en een Model 3 wel. Dat is jammer, want de Model Y is een cross-over. En dat wil je.

Nieuwe instapper

Gelukkig is er goed nieuws voor iedereen die een Model 3 te laag vindt. Vanaf vandaag is er nieuwe instapper van de Model Y. Die was voorheen alleen met twee elektromotoren te krijgen, wat betekende dat de prijs begon bij €65.990.

Rear-Wheel Drive

Tesla lanceert nu echter een instapversie van de Tesla Model Y, met alleen een elektromotor op de achterwielen. Waar de Long Range een actieradius heeft van 533 km, heeft de Model Y Rear-Wheel Drive een actieradius van 455 km.

Kleinste actieradius

Daarmee is het de Tesla met de kleinste actieradius, maar daarmee kun je alsnog prima uit de voeten. Om die actieradius te krijgen moet je trouwens wel de 19 inch velgen hebben. Als je voor 20 inch gaat lever je 25 km aan range in. Wie mooi wil zijn…

Snelladen

De achterwielaangedreven Model Y is ook de langzaamste Tesla, maar hier geldt wederom: dat zegt niet zoveel. 0-100 km/u in 6,9 seconden is namelijk niet echt traag te noemen. Het snelladen gaat overigens ook minder snel, met 170 kW in plaats van 250 kW.

Goedkoopste Tesla

Je hebt dus de langzaamste Tesla met de kleinste actieradius, maar het goede nieuws is: het is ook de goedkoopste Tesla. De Tesla Model Y instapper is er namelijk vanaf €49.990. Daarmee is hij 2 mille goedkoper dan de krappere Model 3. Waarschijnlijk gaat iedereen nu dus massaal voor de Model Y.

Leaseprijs

Belangrijker dan de aanschafprijs is natuurlijk de leaseprijs. Die kunnen we er ook meteen bij vertellen, met dank aan onze vrienden van Mobility Service. Op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar betaal je per maand €641. Ter vergelijking: met een Model Y Long Range zit je op €801.

Concurrentie

Om alles in het juist perspectief te plaatsen, pakken we ook de rivalen erbij. De Model Y is niet de goedkoopste auto in zijn segment, maar de Tesla is maar zo’n €1.000 duurder dan concurrenten als de EV6 en de Q4 e-tron. Terwijl de specificaties wel een stuk beter zijn. Alleen de ID.4 77 kWh heeft meer range, maar die is wel een stuk minder vlot en kan ook minder snel laden. De Model Y is dus gewoon een goede deal.

Hyundai Ioniq 5 (384 km range): €45.300

Volvo XC40 Recharge (425 km range): €46.200

Audi Q4 e-tron 35 (341 km range): €48.100

Kia EV6 58 kWh (394 km range): €48.095

Volkswagen ID.4 77 kWh (513 km range): €48.190

Skoda Enyaq iV 60 (397 km range): €48.690

Tesla Model Y RWD (445 km range): €49.990

De instapversie van de Tesla Model Y staat nu in de configurator en wordt naar verwachting tussen december en februari geleverd. Tip van de dag: als je de trekhaak aanvinkt is de verwachte leverdatum opeens een maand eerder.