Deze Soviet-truck is de bom

Maak kennis met de MAZ / KZKT-545, het resultaat van een Russische overheid die iets speciaals nodig heeft.

Het was eind jaren ’60 en de Russen hadden behoefte aan een nieuw truck die zwaar materieel zoals tanks kon verplaatsen. Het resultaat werd door MAZ geleverd, de MAZ-545 zie je op deze foto’s. De truck werd ontwikkeld in Minsk, waar twee basisvarianten het levenslicht zagen. De MAZ-545 en de MAZ-545A. De MAZ-545 was uitsluitend een trekker, de MAZ-545A had laadcapaciteit boven de achteras. Beide werden gebouwd in Kurgan in de provincie Oblast. De enorme Russische trucks werden gebouwd op een MAZ-537 chassis, in 1973 werden ze uitgevoerd met een vierdeurs cabine die ruimte bood aan acht inzittenden.

Er werd een nieuwe V12 dieselmotor gebruikt die ongeveer 650 pk produceerde. Deze pk’s werden over alle acht de wielen verdeeld. Ook kwam er een nieuwe versnellingsbak met vier versnellingen, ten opzichte van de MAZ-537. De machines hadden een rijklaar gewicht van 22.000 kilogram. Een totale combinatie kon maximaal 90.800 kilogram wegen. De topsnelheid van deze mastodonten was 60 kilometer per uur. De machines werden uitgebreid getest in SyberiĆ« en midden AziĆ«. In het midden van de jaren ’70 werd de cabine extra beschermd en kregen de trucks een vlakke voorkant.

Lijkt ons een leuk weekendspeeltje voor het offroadbaantje in de regio, maar er is niet heel makkelijk aan te komen waarschijnlijk.