Gaat Mercedes motoren leveren aan McLaren F1?

Toto Wolff lijkt de deur open te zetten voor het team dat wanhopig lijkt te worden van hun Honda krachtbronnen.

In gesprek met GPupdate.net laadt Mercedes’ eindbaas Toto Wolff weten dat men motoren zou kunnen leveren aan het noodlijdende McLaren. Dat team reed van 1995 t/m 2014 met Mercedes motoren, met vele overwinningen en drie wereldtitels ten gevolg. Maar toch scheidden hun wegen na seizoen 2014. Sindsdien heeft McLaren geen podium meer gezien, terwijl Mercedes een paar wereldtitels binnensleepte.

Mercedes levert nog steeds klantenmotoren overigens, aan Force India en Williams. Daar zou nog best een derde partij bij kunnen, aldus Toto Wolff. Maar hij wil wel dat het allemaal netjes gaat. Desgevraagd laat hij optekenen best aan McLaren te willen leveren, maar dan moeten eerst de scheidingspapieren tussen McLaren en Honda netjes in orde gemaakt worden. Tot die tijd vindt hij niet dat Mercedes enige rol moet spelen en laat hij diplomatiek weten dat Mercedes het liefst ziet dat McLaren en Honda hun problemen oplossen. Dat lijkt wat tegenstrijdig met de eerdere geruchten dat er al een overeenkomst tussen beiden zou zijn voor volgend jaar.

Wel blijkt dat Honda’s problemen lastig op te lossen zijn. Bovendien wil McLaren Alonso houden, en die heeft aangekondigd zijn biezen te pakken als hij in september geen auto heeft die podiums kan pakken. Er wordt zelfs al over zijn opvolging gespeculeerd. Hoe lang denken jullie dat het nog duurt voordat Honda aan de kant gezet wordt in ruil voor krachtbronnen van Mercedes AMG?