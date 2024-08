Zonnige Last Minute van Porsche

Op de valreep van de zomervakantie nog wat zonnig aanbod!

Natuurlijk kan het zijn dat jij net terug bent van een helse rit met de kids op de achterbank en de sleurhut. Zo’n rit die jou ervan weerhield om met 160km/u te vlammen over de Autoroute. Dan heb je nu wel behoefte aan een vakantie lijkt ons!

Hebben wij nog een mooie last minute voor je. Tot vanavond kun je namelijk bieden op deze Porsche 991.1 Cabriolet. Natuurlijk is de coupe lijn iconisch, maar waarom combineer je de wens voor een 911 niet met die andere wens om open te rijden. Een schuifdak op een 991 vindt niet iedereen mooi (steekt vinger op..). Dus dan maar gelijk voor de volledige cabrio experience met deze Carrera 4S Cabriolet.

Nu zijn er inmiddels veel generaties 911 cabrio om uit te kiezen. Maar de kwaliteit en soundproofing bij de 991 generatie staan wel op een hoog niveau. Je ziet een softtop maar in werkelijkheid bestaat het dak uit 3 panelen die over elkaar heen schuiven. Dus qua stijfheid en isolatie doet de cabrio dan nauwelijks onder voor de coupé. En ook met dicht dak heeft de 991 cabrio een goede ‘speedster-achtige’ look.

Wanneer je open rijdt verdwijnt de kap mooi uit het zicht. Dus hij blijft niet net zoals bij een 993 cabriolet constant in het zicht.

Maar goed, het exemplaar waar je tot vanavond 20.00 uur op kunt bieden bij The Collectables is dus een vierwielaangedreven S uitvoering, gekoppeld aan een PDK versnellingsbak. 400 PK heb je dus tot je beschikking en als de ‘kap los is’ kun je ook nog genieten van de zescilinder door de gemonteerde sportuitlaat.

Verschillende andere opties zoals het “911 50-years edition” pakket maken dit een uiterst aantrekkelijke auto om je vakantiegevoel in te verlengen. Hopen op die mooie nazomer.

Deze Porsche 991 Carrera 4S Cabriolet wordt geveild bij The Collectables. Bieden tot 14-8-2024 20:00 uur.