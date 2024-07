De Porsche 991 duikt ONDER de 60 mille-grens in Nederland

De Porsche 991 duikt onder de 60.000 euro-grens!

Het is voor vele mensen die ULTIEME Porsche 911, de 991-generatie. Het is zo’n generatie waarbij alles heel erg mooi samenkomt. Een tijdloos uiterlijk, beeldschoon interieur en alsnog een atmosferische motor. Veel beter wordt het niet voor velen.

Die populariteit kon je lange tijd eenvoudig terugzien aan de prijzen voor occasions. Een Porsche 991 was zonder uitzondering heel erg duur. Maar ja, na de 991 kwam de gefacelifte 991 én natuurlijk de 992. Nu die 992 voorzien is van een facelift, zakt de 991 weer een beetje in aanzien.

Dus dat betekent lekker scherpe prijzen! Onze hoofdredacteur @michaelras wees ons erop dat de Porsche 991 nu onder de 60 mille is gedoken!

Een S!

Het is niet eens de minste 991 die er is, het is namelijk namelijk een heuse Porsche 911 Carrera S. Eentje met premium achterwielaandrijving! Tevens is er een automaat aanwezig. Volgens collega @rubenpriest en opperbaas Michael is de PDK superieur, zelf zou ondergetekende liever een handbak hebben.

Een sportwagen hoeft niet zozeer beter, maar wel leuker. Met PDK is de 991 Carrera S wel sneller. De 3.8 boxer was ooit goed voor 400 pk (bij 7.400 toeren!) en 440 Nm (bij 5.600 toeren).

Daardoor kan de 1.390 kg zware sportwagen in 4,3 seconden naar de 100 km/u sprinten en een top van 302 km/u halen. Dat is toch 0,2 seconden sneller dan de 4,5 die de Carrera S met handbak nodig heeft.

Verder heeft deze 911 sportstoelen, het uitgebreide leerpakket, bi-xenon koplampen, climate control, cruise control en navigatiesysteem. Ja, de meeste van die dingen waren vroeger niet standaard bij een 911. Anyway, deze negennegenéén heeft het allemaal wel.

Is het wat, zo’n Porsche 991 onder de 60 mille?

Uiteraard is niet alles koek en ei. De grootste doorn in het oog voor ondergetekende zijn de GMP Italia Targa S-velgen. Ze zijn prima voor een setje winterwielen, maar imitatiewielen onder een Porsche, dat hoort niet natuurlijk. Als we even goed kijken, zien we Michelin Alpin4-banden, winterrubber dus.

Wellicht is het zomersetje aanwezig. Het missen van de badge op de achterklep en de niet originele sportuitlaat-eindstukken zien er ook maf uit, maar zijn eenvoudig te verhelpen.

De grootste reden waarom de prijs zo interessant is, is de kilometerstand. Deze Porsche 991 onder de 60 mille is onder de 60k, vanwege zijn ervaring: 260.000 km. Dat is een respectabele, maar niet extreem hoge stand voor een auto uit 2011. Het zijn ook auto’s waar je prima elke dag mee kan rijden, hè?

De automaat is in de tussentijd gereviseerd, dus die kan er sowieso een tijdje tegenaan. Het is overigens niet de eerste Porsche 991 onder de 60 mille. Er kwam al een Cabrio met vierwielaandrijving voorbij.

Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

Bekijk hieronder het Porsche 991-aankoopadvies om te zien waar je allemaal op moet letten:

