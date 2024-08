Gratis brandstofpas voor de voetbalvereniging

Jij krijgt een gratis brandstofpas en jij krijgt een brandstofpas!

Een ’tankpas van de zaak’. De naam zegt het al. Bij een brandstofpas denk je toch al gauw aan een leasebak met een bijbehorende pas zodat je gratis kunt tanken. Nou ja, niets is gratis natuurlijk. Uiteindelijk betaal je linksom of rechtsom keihard mee aan je leasebak. Toch gaan we het eens hebben over die brandstofpas.

Brandstofpas voor verengingen

Vanaf nu mag je vergeten dat de tankpas automatisch iets is van de zaak. De brandstofpas is nu ook iets voor verengingen. DKV Mobility, een Europese B2B-platform voor betaaloplossingen onderweg, introduceert een tankpas voor non-profitorganisaties, verenigingen en sociale initiatieven.

Leden van zo’n organisatie of vereniging kunnen met de pas terecht bij 68.000 tankstations en 778.000 laadpunten in Europa. Voor Nederland is de pas nieuw. De tankpas was in deze vorm al een tijdje verkrijgbaar in Duitsland. Naast Nederland en Duitsland is de pas nu beschikbaar in Frankrijk, Tsjechië, Italië, Polen en Slowakije. Buiten Nederland is het een aardig succes, zo’n 1.750 tankpassen worden gebruikt door 180 non-profitorganisaties.

Dat betekent dat je voetbalvereniging, je kerk, stichting AAP en het Nederlands Fluit Genootschap allemaal in aanmerking komen voor een brandstofpas. Carpoolen naar de repetitie om op de fluit te blazen was nog nooit zo leuk.

Zeg nu zelf, even zwaaien met je tankpas voor de ogen van je matties is toch helemaal de bom. Al kan ik me goed voorstellen dat verenigingen en stichtingen extra streng zijn op het gebruik van zo’n pas. Zeker bij het woordje non-profit is het toch de bedoeling dat mensen een beetje netjes omgaan met de financiën binnen de vereniging of stichting.

Bij bedrijven is de ‘lang leve de lol’-cultuur ook verleden tijd hoor. Tanken tot je een ons weegt of altijd lekker die dure snelwegpomp meepakken is bij veel bedrijven uit den boze. En terecht, stelletje profiteurs.