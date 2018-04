Zou jij miljoenen overhebben voor deze viercilinder?

Klinkt wel heel oneerbiedig zo.

Downsizing is en blijft een ding van de huidige generatie auto’s. De Audi RS4 heeft tegenwoordig een V6, het middenmodel Ferrari heeft tegenwoordig een steeds kleiner wordende V8 met anti-puristische turbo’s en bij de hot hatches is tegenwoordig een spreekwoordelijke wapenwedloop gaande over hoeveel paarden je uit een vier- of vijfcilinder kunt peuteren. Je zou denken dat je die pk-wedloop makkelijk kunt winnen door een V6 voorin te hangen, maar die stoten weer te veel uit. Alle motoren worden zowat gedwongen om kleiner te worden, want milieu. Boo…

Niet getreurd: mocht je een downsizing-auto bezitten, dan kun je vanaf nu zeggen dat weinig cilinders een historisch verantwoorde keuze is. Daarvoor moeten we terug naar de jaren ’50. In 1953 bouwt Ferrari namelijk de 625 Targa Florio, genoemd naar de Italiaanse race/rally waarvoor dergelijke auto’s onder andere gebouwd werden. Zijn voorganger 250 MM had een 3.0 liter V12, de 625 deed het met ietsje minder: een 2.5 liter viercilinder. Dat is nog eens downsizing!

Terug in 2018 kunnen we genieten van de heritage die de 625 TF achterliet. Ferrari maakte slechts drie exemplaren van de racer, twee ervan hebben het niet overleefd. De derde is in 1974 gevonden, opgeknapt en staat nu te koop te veil. Het is een exemplaar waar in het verleden daadwerkelijk mee geracet is, al zie je dat door de restauratie er niet aan af.

Viercilinder of niet, het is een Ferrari van bijna 70 jaar oud, in uitstekende staat, ontworpen door coachbuilders Vignale en Scaglietti en last but not least, bereden door onder andere Mike Hawthorn. Hij zal sowieso veel geld gaan opleveren, misschien zelfs de duurste viercilinder ooit worden. Wat hij daadwerkelijk gaat opleveren zien we in mei, waar de auto onder de hamer gaat tijdens ‘Les grandes marques à Monaco’ in, je raadt het al, Monaco. Bonhams schat de auto op zo’n 4,5 tot 6,5 miljoen euro. Tipje voor degene die uitgereden zijn met hun Mercedes-AMG A45 (occasion-advies): zoveel vang je niet voor een ‘normale’ viercilinder. Ook niet eentje met 360 pk.