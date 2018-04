Lezersvraag: hoe zou jij een optiepakket noemen?

Eens peilen hoe goed jullie marketing-skills zijn.

Namen verzinnen voor een auto is en blijft lastig. Grote merken zoals Audi, BMW en Peugeot plakken meestal gewoon wat suffe lettertjes en cijfertjes achterop, terwijl andere merken zoals Opel, Ford, Alfa Romeo en Volkswagen echte namen verzinnen. Of daar nou een systeem in zit, of het gewoon een Italiaanse meisjesnaam is, maakt niet uit. Het klinkt toch iets cooler om te zeggen dat je een Giulia Quadrifoglio hebt, in plaats van een 308 GTi 270.

Waar bijna alle merken zich wel aan wagen is een naam voor verschillende optiepakketten. En dan niet eens per sé de goodies van Audi Sport of M Performance, ook de ‘basispakketten’ hebben een naam. Neem Volkswagen, waar ze het instapmodel Golf niet “Wieldop Bonanza” noemen, maar Trendline. Als je een echt stoere leasert Golf-rijder bent, heb je de Highline Business R. Dat klinkt gewoon cool. Dat er een 1.0 TSI in ligt is van latere zorg.

Toch heb ik het idee dat het allemaal iets origineler kan. Vele pakketten heten “Trend” of “Style”. Die laatste heb ik voor het gemak ook even gejat van VW, zo heet het ‘middenmodel’ van de T-Roc. Is het dan stijlvol? Het spijt me, Volkswagen, maar ik vrees dat wij daarin verschillen van mening.

Daarom vragen wij jullie hulp. Stel dat AB-Automotive een auto zou uitbrengen (hoe die eruit zal zien is tevens van latere zorg), hoe moeten wij de pakketten dan noemen? Moeten we gewoon met de trend (pun intren.. eh tended) meegaan en een “Style” en een “Chic” uitbrengen? Nee toch? We vragen jullie om je fantasie de vrije loop te laten om een originele dekkende en strekkende naam te vinden voor één of meerdere optiepakketten die onze AB-Auto 01 zou moeten krijgen. En ja, die naam komen we ook nog op terug.