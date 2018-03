“Mercedes-AMG A45 krijgt meer dan 400 pk”

Genève, de plek waar alle geheimen uit de duisternis komen.

Okay, okay, dit had eigenlijk een artikel over de fraaie looks van de nieuwe A-Klasse moeten worden, maar een opvallend nieuwsbericht wist de aandacht af te leiden van het aanvankelijke doel. Dat is op zich geen punt, daar jullie de A-Klasse hier al meermaals in vol ornaat voorbij zagen komen. Interesseert vermogen je geen ruk, dan verwijs ik je door naar de gallery.

Op het Autosalon van Genève onthulde AMG-baas Tobias Moers de plannen voor de nieuwe A45 AMG. Volgens de Duitser zijn ze in Affalterbach druk bezig met de motor die in de volgende über-A-klasse komt te liggen. Als we Moers mogen geloven betreft het een hagelnieuwe geblazen 2-liter viercilinder. Hagelnieuw betekent in dit geval niet dat er slechts enkele kleine aanpassingen zijn gedaan, maar dat het blok daadwerkelijk van de grond af wordt gebouwd.

Moers wilde nog geen exacte cijfers kwijt, maar liet wel vallen dat we sowieso kunnen rekenen op meer dan 400 pk. Oftewel, de compacte knaller heeft tenminste tussen de 19 en 40 pk meer dan de vorige twee versies. Dat is overigens niet het enige, want de A45 AMG krijgt daarbij een totaal nieuw AWD-systeem waardoor hij, hoogstwaarschijnlijk, nog vlotter door de bochten vliegt. Hoewel er nog geen datum bekend is voor de onthulling, lijkt het erop dat we de auto volgend jaar kunnen verwachten, nadat de A35 later dit jaar op de markt wordt gebracht.

Zo, en dan mag je nu je high kalmeren met een reeks plaatjes van de normale A-Klasse. (Bron: The Motor Report)