Zoveel BMW 7 Series zijn er al gemaakt

BMW bereikt een heel belangrijke mijlpaal qua aantal 7 Series.

Het is de Mercedes onder de BMW’s. We hebben het natuurlijk over de BMW 7 Serie. De eerste en grootste concurrent van de Mercedes-Benz S-Klasse. BMW bouwt het model al een hele lange tijd: de eerste generatie liep in 1977 van de band. We zijn nu 45 jaar verder en BMW heeft een mijlpaal bereikt.

Zoveel BMW 7 Series zijn er

Er zijn namelijk 2 miljoen 7 Series gebouwd. 2 miljoen! Nu moeten wij heel erg eerlijk bekennen dat wij eigenlijk niet direct een idee hadden of dat veel of weinig is. Want 45 jaar is best een lange productie en de Siebener wordt wereldwijd verkocht. Het is natuurlijk een bijzonder dure auto, dus niet gek dat het ook niet zo hard loopt.

Nu hebben wij de exacte verkoopcijfers van de Mercedes-Benz S-Klasse en Audi A8 niet bij de hand, maar we schatten zo in dat de S-Klasse iets populairder is en de A8 iets minder. Die grote Audi loopt ook pas mee sinds 1994.

De tweemiljoenste 7 Serie is een zwarte i7 xDrive60 met een vegan-leather cognac interieur. Ah, wat zijn de tijden toch mooi om zo kunstleer te verkopen.

Veelbewogen carrière

De BMW 7 Serie heeft er een veelbewogen carriere opzitten. De eerste generatie (E23) kwam in 1977 op de markt en zong het uit tot 1986. Toen kwam de tweede generatie, de E32. Dat was de eerste na-oorlogse Duitse auto met V12. Deze generatie ging tot 1994 mee. In dat jaar verscheen de E38, voor velen de mooiste en meest perfecte BMW 7 Serie ooit gebouwd.

In 2002 nam BMW een moedige beslissing door de E65 uit te brengen. Ondanks de twijfelachtige styling was het een bijzonder moderne en vooruitstrevende wagen. Met de vijfde generatie, de F01 (die in 2009 het levenslicht zag), ging BMW terug naar een ingetogen design. Die lijn werd in 2015 gevolgd met de G11. Echter, sinds de facelift (met die enorme grille) is daar ook niet echt sprake van. Tegenwoordig, sinds 2022, staat de G70 in de showrooms.

Via: BMWBlog (nee, dat zijn wij dus niet)