Kia Stinger Tribute Edition is eerbetoon (aan zichzelf)

De Kia Stinger Tribute Edition viert een feestje voor zichzelf. Wel een heel erg treurig feestje.

Gewoon een dikke, mooie en goede auto bouwen is nooit goed genoeg geweest voor de consument. Er moet een premium-badge op, de auto moet duur ogen en andere moeten weten wat het is. We zeggen dat we een goede, betrouwbare en complete auto willen, maar dat is niet waar.

Geloof je dat niet? Check je Lexa-profiel maar eens. Jij bent echt niet op zoek naar een spontane partner met mooie ogen en een gevoel voor humor. Nee, je zoekt iemand die nét iets knapper is dan jij en hopelijk ook een betere baan heeft. De Kia Stinger is het automobiele equivalent van een spontaan iemand met mooie ogen en gevoel voor humor.

Kia Stinger Tribute Edition

Sterker nog, alle kwaliteiten die je kunt bedenken zijn aanwezig. Ze hadden een Kia Optima een grotere motor kunnen geven en er bijzondere bekleding in kunnen doen. Maar nee, het is een achterwielaangedreven liftback met potente motoren. Het mocht echter allemaal niet baten. Het model gaat productie en de Kia Stinger Tribute Edition is een eerbetoon aan eh, zichzelf.

Het is een speciale editie om de laatste paar exemplaren te kunnen slijten. Je kunt kiezen uit twee kleuren. ‘Ascot Green Metallic’ of dit nieuwe ‘Moonscape’, matgrijs. De 19 inch wielen zijn hoogglans zwart, net als de Brembo remklauwen en spiegelkappen.

Interieur

Het interieur van de Kia Stinger Tribute Edition is verrassend fraai met Terracotta-kleurig lederen bekleding. Daarnaast is er koolstofvezel als versiering. Althans, het moet lijken op koolstofvezel, maar is het eigenlijk niet. Dat is waarschijnlijk ook een beetje de reden waarom de grote Kia geen succes is geworden. Die laatste paar procentjes afwerking, verfijning, materiaalgebruik en finesse hebben die Duitsers uitstekend voor elkaar.

De motor is de bekende 3.3 T-GDI V6. Dit Turbo-blog is goed voor 370 pk aan vermogen en 510 Nm aan koppel. Of deze versie vierwielaandrijving of gewoon premium achterwielaandrijving heeft, zegt Kia nog niet zeggen.

Wel kunnen ze vermelden dat er slechts 1.000 stuks gemaakt gaan worden van de Kia Stinger Tribute Edition. Of er ook exemplaren naar Nederland komen, is niet bekend. Daarna is het over en uit voor de sportieve liftback. Een directe opvolger komt er niet. Volgens Kia is dat de Kia EV6 GT min of meer.

