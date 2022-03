Zoveel exemplaren bouwt Mercedes van de Edition 550

Drie keer raden hoeveel exemplaren er van de Edition 550 gebouwd gaan worden. Nee, niet 550.

De Mercedes-Benz G-Klasse is een waar icoon. Toen de auto net op de markt kwam, was het een auto die keurig in het tijdsbeeld paste. Naarmate de jaren verstreken werd de G-Klasse luxer, krachtiger en duurder. Maar gek genoeg bleef het ding in het tijdsbeeld passen.

Anno 2022 kun je de G-Klasse alsnog bestellen. Althans, op sommige markten. In Nederland past de importeur het gamma een klein beetje aan (denk aan andere opties, pakketten en dergelijke) voordat de configurator weer live is (dat is nu niet het geval). In de VS was de G-Klasse met V8 eveneens tijdelijk niet te bestellen. Gelukkig kan dat nu wél weer.

G-Klasse Edition 550

Wellicht om dat momentje speciaal te vieren, is er deze G-Klasse Edition 550. Dat is een speciale uitvoering om de vermogende prospect over de streep te trekken (of om nog meer geld uit te geven).

De Edition 550 is op basis van de reguliere G550. Die heet in Nederland gewoon G500. Dat betekent een 4.0 liter V8 met 422 pk en 610 Nm.

In dit geval heeft het Designo Manufaktur-label zich ermee bezig gehouden. Ze hebben gekozen voor lekker opvallende lakkleuren en veel hoogglans zwarte details.

Duurder

De wielkasten en bumpers zijn in het zwart gespoten, waardoor de auto zijn stoere look heeft. Nu gebied de eerlijkheid ons te zeggen dat ‘gewoon’ ongespoten plastic nog wat stoerder is. Maar ja, dit ziet er duurder uit.

In het interieur krijg je tweekleurig leer (uiteraard Designo), mulitcontour sportstoelen en koolstofvezel-inleg. Lekker luxe dus. Daarnaast zijn er ook badges die je eraan herinneren dat je in iets heel bijzonders rondrijdt.

Er staat namelijk op ‘1 of 200’, want meer dan 200 stuks worden niet in gebouwd in Oostenrijk. Daarna zul je het moeten doen met een ‘gewone’ G550. Gelukkig kun je die ook voorzien van diversie Designo Manufaktur-opties. Prijzen zijn niet bekend, maar in Amerika begint de gewone G550 bij 131.750 dollar.

Meer lezen? Deze auto’s werden gemaakt in de Steiermark!