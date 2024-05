Tesla spant een rechtszaak aan tegen… Tesla

Tesla blijkt niet het enige Tesla te zijn, dus daarom spant Tesla een rechtszaak aan tegen Tesla.

Hoewel het op het moment even wat minder gaat, is Tesla natuurlijk een hele sterke merknaam. Of in ieder geval een merk met een hele grote naamsbekendheid. Zelfs de grootste autoleek is bekend met de naam Tesla. Het merk wil dus niet dat anderen meeliften op dit succes. Daarom heeft Tesla nu een rechtszaak aangespannen tegen een zeker bedrijf genaamd Tesla.

Het bedrijf in kwestie heet voluit Tesla Power en produceert batterijen. Het is een Indiaas bedrijf dat ook een kantoor heeft in de VS, waardoor ze de naam Tesla Power USA kunnen voeren.

Tesla – het automerk – is hier in ieder geval niet van gediend en stuurde daarom al in 2022 een ‘cease and desist’-brief. Daar had Tesla Power echter geen boodschap aan, waardoor het nu is uitgelopen op een rechtszaak.

In principe is het niet verboden dat twee bedrijven dezelfde naam hebben, als ze maar niet in dezelfde branche opereren. Het automerk Omoda mag bijvoorbeeld gewoon die naam voeren in Nederland zoals het er nu naar uitziet, ondanks bezwaren van het gelijknamige modemerk.

Dat Omoda en Omoda niet in dezelfde branche opereren is duidelijk, maar in dit geval is dat wat lastiger. Tesla Power maakt geen accu’s voor elektrische auto’s, maar wél voor normale auto’s. Ze concurreren dus niet direct met elkaar, maar zijn wel beide actief in de autobranche.

Dan is ook nog de vraag: wie was er eerst? Volgens Tesla Power waren ze al veel eerder actief in India dan het Tesla van Elon Musk. Het lijkt er echter niet op dat het bedrijf ook eerder opgericht is dan Tesla, wat alweer sinds 2003 bestaat.

Enfin, dit mogen beide partijen verder uitvechten in de rechtszaal. De volgende zitting is op 22 mei en tot die tijd mag Tesla Power in ieder geval geen promotionele uitingen naar buiten brengen.

Bron: Reuters